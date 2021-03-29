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葉毓蘭考察會館　黃國昌痛批：司法法制委員會這麼閒？

新頭殼newtalk

2021-03-29 15:29:48

▲ （圖／新頭殼）
▲ 立委葉毓蘭今（29）日安排考察會館，前立委黃國昌今天痛批「司法法制委員會這麼閒？」搞這種花邊政治攻防太廉價。（圖／新頭殼）
民進黨立委王定宇日前與民進黨發言人顏若芳爆發同居疑雲，外界質疑為何不住立法院會館，王定宇則抱怨，立院會館冷氣太吵，像卡車在跑，國民黨立委、立法院司法及法治委員會召委葉毓蘭今（29）日安排考察會館，前立委黃國昌今天痛批「司法法制委員會這麼閒？」搞這種花邊政治攻防太廉價。
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葉毓蘭今天安排司委會考察立法院台北、大安會館維修管理現況，她強調，今天的考察並不是針對王定宇而來，只是有立委抱怨會館有霉味、太吵、不適合居住，被嫌棄成這樣，所以安排這次的行程，況且「一室之不治，何以天下國家為」，還意有所指的說「其他委員因為可能在房間內還有很多不同的活動要進行，所以稍微嫌小了一點。」
對此，黃國昌今天透過臉書表示，司法法制委員會該監督的工作、該審議的法案、該推動的改革，還有很多。他說，持平而論，排這種考察，真的是在浪費納稅人的錢。
他指出，吹哨者保護法、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、公益信託法制，一堆重要的改革法案，「趕快排審、趕快完成委員會審查好不好」，他痛批，捨專業監督而不為，搞這種花邊式的政治攻防，真的太廉價了，可以認真一點嗎？
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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