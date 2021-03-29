富士康廣告遭爆吸金倒閉千人受害 負責人神隱
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-29 15:01:24
富士康廣告集團非法吸金案投資受害者，今(29)日由台中市議員李中、黃健豪陪同出面控訴負責人李泰龍及其親友「人間蒸發」大喊出來面對。受害者估計約有上千位，遭詐金額預估50-60億，受害者呼籲李泰龍和相關人士儘速出來面對，也請檢調儘速調查羈押，避免李泰龍等人脫產。
李中表示，全台最大的廣告電視牆媒體富士康廣告媒體集團董事長李泰龍，自去年12月13日宣布旗下的「士達衛IT’S DAVID咖啡」倒閉之後，旗下各集團也陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項，集團員工及投資人立即籌組自救會，李泰龍於12月16日後宣稱將營運權將由自救會經營後，立即避不見面，且陸續變更旗下各集團負責人名字及移轉個人資產，使投資人及員工們求助無門。員工與投資者控訴，當初聽信李泰龍的話，誤以為電視牆等前途看好，還招攬親友加入，現在不但自己血本無歸，害得親友的錢有去無回，愧對親友，還生了一場大病。自救會指出，受害者原先期盼藉由營運電視牆的廣告收益，得以逐步回收投資損失，但公司仍將電視牆部分產權脫手，且目前所有廣告收益依然進入旗下的長頸鹿整合行銷公司，長頸鹿整合行銷公司原負責人是李泰龍之妻胡慧君，今年初已變更為賴信宏，自救會懷疑這是計畫性脫產。受害者出面說明受騙經過，自救會提醒社會大眾不要再投入資金到關係企業，並公開宣示目前已有50名受害者委由律師提出加重詐欺訴訟。負責人李泰龍目前電話停用，之前曾以書面道歉，指公司擴充太快加上疫情，導致無法如期支應公司各項支出，他強調會面對司法，交代資金流向「但因生命受威脅」不會單獨與人約見。之前李泰龍曾發道歉文，向投資者與員工說對不起，指公司應擴充太快沒有做好資金控管，導致虧損。加上今年的疫情讓旗下的公司都變成嚴重的負擔，但仍強調富士康媒體集團的電視牆「仍然是全台市占第一」，但因為虧損，無法如期支付公司支出。他表示，公司夥伴都是無辜的，願意努力償還，誠實面對司法，也會清楚交代資金流程，都用在公司投資資產與支出，絕無私藏和脫產。他說生命安全受威脅，所以不再單獨與投資者或員工約在任何地方見面，他不是貪生怕死，是要有能力賺錢來還，願意配合自救會把公司經營好，請大家共體時艱。