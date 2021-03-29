擔心黑箱作業 9成5民眾支持疫苗採購應受監督
記者張志康/綜合報導
2021-03-29 15:05:16
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於3月24日到29日，針對立法院提案成立「疫苗採購調閱小組」，由立委檢視國內新冠疫苗採購一事進行調查。有74.72%的民眾認為，民進黨以立院多數黨強行擋下在野黨提案的「疫苗採購調閱小組」，是因為新冠疫苗採購有不為人知的黑箱。
國民黨籍立法委員陳玉珍18日在立法院衛環委員會提案成立「疫苗採購調閱小組」，孰料22日即遭民進黨立院黨團強行刪除決議，直到25日才在朝野協商下，通成立「疫苗採購調閱小組」。對於立法院依法監督政府施政，由國會審視攸關國人生命及健康安全相關的新冠疫苗採購，卻遭執政黨以國會多數優勢，強行干擾。有74.72%的民眾認為，民進黨積極干預立法院成立疫苗採購調閱小組的主要原因，在於這波的新冠疫苗採購可能存在一些不為人知的黑箱作業。有人認為，在全球新冠疫情肆虐期間，台灣更應該授權給政府「不惜代價」取得新冠疫苗，以確保國人的安全及儘早重返國際社會。因此，立法院不該在這個時候介入疫苗的採購。但對於這樣的言論，有56.85%的民眾認為，以台灣目前疫情控制得當的情況下，所謂的「不惜代價」一事，根本沒有必要，正因為國內疫情控制得當，台灣在疫苗的採購上，更應有選擇的空間。不過，值得一提的是，在此同時，認為需要「不惜代價」取得疫苗的民眾，也占了37.58%。至於在野黨在立法院提案成立「疫苗採購調閱小組」、公開疫苗採購價格一事，有77.9%的民眾表示支持的立場。其中，認為疫苗採購本來就沒什麼好隱瞞的民眾有67.73%，另外也有10.17%的民眾認為，政府應該直接公布疫苗採購的價格。另外，也有17.81%的民眾認為，如果公布疫苗採購價格可能影響後續的疫苗採購，也應該由立法委員代民眾把關。換言之，支持疫苗採購價格應該直接公開，或是由立法院監督疫苗採購的民眾，達95.71%，顯示國人對於疫苗採購這件事情，普遍認為應該公開相關資訊，或是由國會進行監督，以確保民眾的健康以及公帑不致遭到濫用。至於新冠疫苗若開放自費施打，民眾願意支付多少價格呢？願意以每劑新台幣300元以下施打的民眾有25.16%，願意以每劑新台幣500元以下施打的民眾占了28.98%；願意以每劑新台幣1000元以下價格施打的民眾也有19.43%，至於願意用1500元的價格以下施打的民眾，也占了8.6%。另外，國產的疫苗預計最快將會在6月以後，才會申請緊急授權，但僅有32.91%的民眾在可以選擇的情況下，願意相信國產新冠疫苗；有將近半數（49.6%）的民眾不願意施打國產疫苗。從問卷的調查結果顯示，民眾對於新冠疫苗的價格其實並沒有太確切的認知，但對於國產疫苗，仍有著強烈的不信任感，這將是在未來，政府，尤其是中央流行疫情指揮中心，在後續的疫苗採購上應該注意的部分。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2,521人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。