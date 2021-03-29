中市空污治理一環 130校廚房鍋爐汰換完成
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-29 15:13:27
改善空氣品質為台中市政府首要施政項目，改善校園油煙也是空污治理的一環，市長盧秀燕指示，教育局108年至今共編列約2530萬元補助經費，協助學校汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐，並改善學校廚房油煙防制設備。市長盧秀燕今(29)日前往向上國中視察汰換成果，她表示，中市有學校廚房的130校均已汰換完成，廚房油煙防制設備也持續改善中，有效減少空污排放。
盧秀燕表示，改善空氣、保障市民健康是重要施政目標，除要求中火機組汰舊換新外，也改善學校鍋爐空污排放。她上任前，有11所學校使用燃油鍋爐煮開水、製作營養午餐；另有71所學校也需改善油煙防制設備，為避免製造空污，市府編列約2530萬元預算改善，目前鍋爐均已汰換完畢，廚房油煙防制設備也持續汰換中。此外，市府也編列經費汰換火化場火化爐及空汙防治設備，讓台中PM2.5平均排放濃度從107年18.8微克降至108年17.7微克，去年再降至15.4微克，空品不良天數也從一年平均60天降至27天，市府將持續努力，提供市民良好環境品質。教育局表示，市府108年至去年挹注經費926萬3,482元，補助中區光復國小等11所學校，汰換更新午餐廚房鍋爐為燃氣鍋爐，也同時挹注經費1,196萬5,145元，補助向上國中等54校改善學校午餐廚房油煙防制設備，今年將再投入經費408萬元改善白冷國小等17校廚房油煙設備，包含前端處理設備(擋板/濾網或水洗油煙罩)及管末處理設備(靜電集塵機或濕式洗滌塔)，期望有效收集與處理烹飪油煙，減少異味，降低空污排放。