網友批高市議員邱于軒挨告　判賠1元須登報道歉

（中央社記者洪學廣高雄29日電）吳姓男網友在網路留言涉批評國民黨高市議員邱于軒是「垃圾議員」挨告，刑事部分不起訴，邱于軒提民事求償，高雄地院判吳男須賠新台幣1元，並在報紙登道歉聲明。全案可上訴。

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高雄地方法院判決指出，吳男於民國108年5月9日在臉書（Facebook）粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文下方公開留言「沒有民主素養的垃圾議員，上次還造謠海音開放了民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」及「要不要臉」等文字攻擊邱于軒。

邱于軒看到留言後，對吳男提起刑事妨害名譽訴訟，高雄地檢署偵查後認為吳男是針對具體事實評論，不構成妨害名譽，處分不起訴。

吳男挨告後，將相關資訊在「打馬悍將粉絲團」貼文，並表示「我被告了耶，讓大家欣賞一下這垃圾的玻璃心」；他收到不起訴通知書後提供記者報導，邱于軒對吳男提起民事訴訟求償。

邱于軒出庭時主張，吳男公開辱罵她是「垃圾議員」，不但害她遭網友攻擊，還造成她心神不寧，精神上莫大痛苦，因此，向吳男求償1元。

吳男則主張，邱于軒本來就應受公共利益及代議士職責評論，他的內容也非人身攻擊，邱于軒上電視造謠污辱高雄市民，又在網路恐嚇提告，是邱于軒自身行為造成名譽及地位損失。

吳男並主張，所謂「垃圾議員」，也是針對邱于軒評論高雄流行音樂中心「高雄民眾進去頂多只是借廁所吧」，這些都是對事不對人。

高雄地方法院法官認為，邱于軒身為市議員的能力雖屬可受公評之事，但吳男「垃圾議員」的評論，已經使閱聽人質疑邱于軒不具備應有工作能力，進而形成她人格瑕疵的印象，造成名譽受損。

法官審酌吳男月薪3萬2000元，判處吳男應賠1元，還必須在自由時報、聯合報等4份報紙刊登半版道歉聲明。全案可上訴。（編輯：戴光育）1100329