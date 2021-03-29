竹縣高鐵區共同管道維護成效優異 獲中央評定甲等

新竹縣政府表示，共同管道建設是現代都市發展的趨勢，高鐵特定區早年開發時，中央預先在光明六路東二段和嘉豐南路建置長2690公尺的共同管道，完工後在民國98年移交給新竹縣政府，縣府委託專業廠商維護管理，多年來成效優異，今年獲內政部督導業務評定為甲等。

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新竹縣長楊文科說，共同管道是現代化城市發展不可或缺的建設，新竹縣高鐵區這個共同管道也非常重要，多年來由工務團隊和廠商細心管理，這次很高興能獲得中央評比甲等，顯示團隊在管道監督、維護和管理上的用心。

新竹縣政府工務處長林鶴斯說，推動共同管道可減少道路挖掘，維護道路品質，維持市容和交通順暢，並有利民生管線的管理，新竹縣主要的共同管道系統主要是在竹北高鐵區，當初配合高鐵特區開發時建置完成，幹管設置在光明六路東二段和嘉豐南路。縣府陸續也在新埔區段徵收、芎林區段徵收範圍，建置了微型共同管道。

新竹縣政府工務處說明，設在道路下方的共同管道，可收容各種公共管線和設備，像是電纜、自來水管線等等，而管道內會建置通風、照明、排水和監控通訊等系統，讓施工人員安全作業。所有管線集中放置共同管道，也方便統一規畫和管理。

內政部針對共同管道業務督導，主要針對共同管道系統規劃、法令章規制定、既有共同管道維護執行情形等進行督導，新竹縣在各項評比都獲得良好成績，最後獲內政部評為甲等。