煙火、燈會、設計展三箭齊發　帶動高雄觀光與國際能見度

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史哲表示，3天前，他與內政部次長陳宗彥、國防部次長李宗孝、高市府副秘書長郭添貴、觀光局長周玲妏、國慶慶籌會與國防部軍備局的工作團隊，一同在高雄港灣會勘今年國慶煙火的施放地點。他們一同搭上文化遊艇，巡航整個高雄港灣，由副秘書長郭添貴為大家來做高雄港的介紹與共同討論煙火施放的地點與方式。大家一致以超越雪梨煙火為目標，至少國慶煙火的施放長度就超過雪梨！ 史哲指出，在2000年的國慶後，歷經超過20年，國慶煙火終於再度落腳高雄港灣，這20多年來，高雄港灣樣貌也與昔日完全不同，2021國慶煙火耀眼光芒照耀下的，是亞洲新灣區的全新風貌，更是高雄這20年來的進步建設與城市發展。史哲也說，在陳其邁要求下，極力爭取各項國家級慶典與會展重返高雄，包括10月國慶焰火在高雄、2022年2月台灣燈會及10月台灣設計展，這3支國家級慶典與會展的箭，配合全體國民武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫有成、全球逐步邊境解禁，將成為推廣高雄觀光與國際能見度的3隻強心針。史哲在文末也不忘提醒市府同仁說，雖然很累，文化局、觀光局、新聞局等等幾個局處的同仁超級辛苦，但還是要請你快點拿你的手帳、行事曆，趕快記下這些日子。