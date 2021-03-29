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煙火、燈會、設計展三箭齊發　帶動高雄觀光與國際能見度

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-29 15:27:31

▲高市副市長史哲、內政部次長陳宗彥與國慶慶籌會、與國防部次長李宗孝、國慶慶籌會、國防部軍備局工作團隊，日前在高雄港灣會勘今年度國慶焰火施放地點。（圖擷取自史哲臉書）
▲高市副市長史哲、內政部次長陳宗彥與國慶慶籌會、與國防部次長李宗孝、國慶慶籌會、國防部軍備局工作團隊，日前在高雄港灣會勘今年度國慶焰火施放地點。（圖／截自史哲臉書）
高雄市長陳其邁今(29)日證實睽違20年的國慶煙火今年將高雄舉辦，高市副市長史哲也立即發文「以超越雪梨煙火為目標」表示，雖然大港開唱結束，但高雄不落幕，從今年10月的國慶煙火、明年2月的台灣燈會、明年10月的台灣設計展，國家級的慶典與策展將在高雄三箭齊發，可望帶動港都的觀光與國際能見度。
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▲2021國慶焰火將與跨百光年大港花火相同地點，在高雄港施放，圖為跨百光年大港花火照片。（圖／截自史哲臉書）
▲2021國慶焰火將與跨百光年大港花火相同地點，在高雄港施放，圖為跨百光年大港花火照片。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，3天前，他與內政部次長陳宗彥、國防部次長李宗孝、高市府副秘書長郭添貴、觀光局長周玲妏、國慶慶籌會與國防部軍備局的工作團隊，一同在高雄港灣會勘今年國慶煙火的施放地點。他們一同搭上文化遊艇，巡航整個高雄港灣，由副秘書長郭添貴為大家來做高雄港的介紹與共同討論煙火施放的地點與方式。大家一致以超越雪梨煙火為目標，至少國慶煙火的施放長度就超過雪梨！  
史哲指出，在2000年的國慶後，歷經超過20年，國慶煙火終於再度落腳高雄港灣，這20多年來，高雄港灣樣貌也與昔日完全不同，2021國慶煙火耀眼光芒照耀下的，是亞洲新灣區的全新風貌，更是高雄這20年來的進步建設與城市發展。
史哲也說，在陳其邁要求下，極力爭取各項國家級慶典與會展重返高雄，包括10月國慶焰火在高雄、2022年2月台灣燈會及10月台灣設計展，這3支國家級慶典與會展的箭，配合全體國民武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫有成、全球逐步邊境解禁，將成為推廣高雄觀光與國際能見度的3隻強心針。
史哲在文末也不忘提醒市府同仁說，雖然很累，文化局、觀光局、新聞局等等幾個局處的同仁超級辛苦，但還是要請你快點拿你的手帳、行事曆，趕快記下這些日子。
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