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阻塞蘇伊士運河近一週　長賜輪船向導正完成80%

中央社

2021-03-29 16:07:55

埃及蘇伊士運河管理局29日表示，阻塞這條重要水路近一星期的長賜輪，已經轉為正確方向。（圖取自蘇伊士運河管理局網頁suezcanal.gov.eg）
▲埃及蘇伊士運河管理局29日表示，阻塞這條重要水路近一星期的長賜輪，已經轉為正確方向。（圖取自蘇伊士運河管理局網頁suezcanal.gov.eg）
（中央社開羅/東京29日綜合外電報導）埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）今天表示，阻塞這條重要水路近一星期的巨型貨櫃輪「長賜輪」（EverGiven），已經轉為「正確方向」。
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蘇伊士運河管理局負責人雷比（Osama Rabie）透過聲明表示：「這艘船的方向已被重新導正80%。船尾移動至距離岸邊102公尺處。」長賜輪船尾位置原先距離河岸僅4公尺。
長賜輪船東、日本正榮汽船發言人稍早也向法新社表示，長賜輪「已經轉向」，但尚未上浮。長賜輪阻塞蘇伊士運河近一週，造成全球海運交通大亂。
正榮汽船官方聲明指出，長賜輪船身「原本以斜角30度卡在運河中，不過狀況已紓緩」，還說長賜輪「已轉向」，但「尚未上浮」。
海上服務供應商Inchcape推文指出，長賜輪已「成功重新上浮」，且「正受到保護」。
目前並不清楚運河交通何時才能恢復運作。
蘇伊士運河管理局約於當地時間今天清晨5時（台北時間今天上午11時）發布聲明說：「在10艘巨型拖曳船協助下，讓長賜輪重新上浮的拖曳作業已展開。」
社群媒體張貼的影片顯示，長賜輪船尾似乎出現擺動，讓河道多了一些空間。路透未能立即查證的另一支影片則顯示現場傳來歡呼聲，以及船隻慶祝鳴笛聲。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100329
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