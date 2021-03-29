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國際特赦組織盼特赦邱和順　府：會審慎評估參考各方意見

記者劉育辰／台北報導

2021-03-29 16:00:38

▲總統府發言人張惇涵。(圖／記者呂炯昌攝)
▲國際特赦組織寫信籲請總統蔡英文特赦邱和順，總統府發言人張惇涵29日表示，總統府會審慎參考各方意見。（圖／NOWnews資料照）
國際特赦組織及許多台灣的民間團體，為了死囚邱和順奔走多年。今（29）日，國際特赦組織寄了一封信給總統蔡英文，希望蔡英文能特赦邱和順；對此，總統府發言人張惇涵表示，關於邱和順案，各方的意見很多，總統府會審慎參考各方意見。
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邱和順被控與共犯於1987年12月綁架男童陸正並殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱和順另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。歷經13次審判，2011年7月遭最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞，目前已遭關押逾32年；監察委員高涌誠也曾在2020年6月指出，監院立場認為邱和順是無辜的，總統應考慮特赦，檢察官也應重啟偵查。
國際特赦組織在給蔡英文的信中指出，邱和順在4個月前被單獨監禁，且並未指派律師，最高法院也因「刑求取得之自白做為證據」已宣布判決無效、有利於目睹刑求的警方證詞未被採用、沒有提出起訴邱和順的實質或生物證據、被告的證詞不相符且根據台灣法規，邱和順已超過「未確定判刑之被告關押時限」，並提出希望蔡英文依照憲法賦予國家元首的權利，終止執行邱和順的死刑判決，同時未完全廢止死刑鋪路、採取必要措施。
總統府發言人張惇涵則表示，關於邱和順案，各方的意見很多，總統府會審慎參考各方意見。
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