出書揭露從政心路歷程 江啟臣：沉著、無懼就是我的風格
記者吳承翰、陳明安／台北報導
2021-03-29 16:09:17｜2021-03-29 16:27:43
國民黨主席江啟臣今（29）日發表新書《破浪啟程》，揭露他從10多年來從政心路歷程。對於外界批評他以一個學者參政，又是黨內中生代，作風上顯得太保守，江啟臣自認他個性穩健，但當有挑戰時，他也以無懼的精神面對。江啟臣表示，不管是2010年春節，接到時任行政院長吳敦義的電話，邀請他入閣，又或者2012年黨中央想請他選台中立委，以及去年選黨主席，他都是在短時間內就做出決策，並勇於挑戰、承擔，沉著但無懼就是他的風格。
江啟臣回憶起當年從政，是2010農曆過年時，突然接到吳敦義的電話，邀請他入閣當新聞局長，江直呼「他只給我幾個小時思考，當時我漏接，今天不會坐在這。」他強調，不管從入閣、參選，甚至選主席，都不在他當初的人生規劃中，能考慮的時間也很短，但他就是個思考周全後，一旦決定了就全力去拚的個性，外界認為，出書的時間太巧，是為了幫他選國民黨主席暖身，江啟臣也不否認這個說法，但他強調，出書的規劃早在去年初就有，直到11月開始撰寫，主因是江認為他從政以來，先後歷經美牛、服貿、太陽花，以及2014、2016國民黨接連挫敗、2018又大逆轉，2020卻慘敗，是許多老政治人物從政40年都不見得遇得到，讓他認為必須出書，把從政的看到的、以及政治理念分享出來。一位民眾問江啟臣，當上黨主席之後，困難之處在哪？江啟臣表示，國民黨是個127年的政黨，橫跨了19、20、21世紀，現在最年長的黨員，高齡106歲，加入國民黨86年，他對台灣社會、對國民黨的期許，一定跟當今社會主流完全不一樣，要如何跨世代整合，是他當上主席之後面對最困難的部分，而這需要時間去改變。江啟臣引用時代雜誌訪問他時，為他下的標題「Stagger Balance」就是目前黨內的狀態，指出國民黨的角色不只黨內，在台灣國內、國際社會，都要試著去做平衡，也是黨領導人的功課，而這個問題是他認為身為黨主席最困難的一部分。另一位民眾追問，指出現在台灣社會很希望國民黨對很多議題要有看法，不一定能等到他去改變，江啟臣則回，很多事情需要看議題，如果是新聞性、民生議題，他們會講求速度快、態度明確，但對於需要廣大內部共識的，像組織文化、高度爭議，就需要多溝通。此外，與談主持人蔡詩萍也問江啟臣，從政以來，還有什麼事情是他沒有完成、有遺憾的？江表示，他在美國攻讀完博士學位後，回台灣先教書、隨後入閣、也選過民意代表、甚至連黨主席都當過，可謂學界、政界都有一定歷練，他開玩笑地表示，現在大概只有商界沒有待過，「只差沒去當董事長了！」而這場新書發表會，除了江啟臣在政大外交系的學長盛治仁支持外，也來了不少江啟臣立法院的同事，包含國民黨立委林為洲、林奕華、林德福、陳雪生、洪孟楷、鄭正鈐、李德維，以及前國民黨主席洪秀柱、民進黨前立委沈富雄、前內政部長李鴻源也到場聲援。