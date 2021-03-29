最後一批燃料棒運美 台電：無關公投
記者張志康/綜合報導
2021-03-29 16:16:26
核四最後一批120束燃料棒已於昨（28）日外運至美國，外界解讀為核四重啟無望。但對此，台電今（29）日表示，燃料棒已過保固期，無無論未來是否使用，都需運回原廠，無關核四重啟公投結果。
核四封存後的燃料棒，最後一批120束已於昨日啟運赴美，外界解讀認為核四已不可能再重啟。對此，台電表示，2014年核四封存後，就進入資產維護管理階段，隨後遵循2018年的立院決議逐批將燃料棒運回美國原廠，每年可省下保警、保防等相關費用約新台幣1.4億元。台電強調，核四燃料棒儲存時間已超過保固期，且屬於客製化產品，無法移作他用，無論未來使用與否，都必須運回原廠，換言之，不管核四重啟公投結果為何，都沒有關聯。台電進一步解釋，由於燃料棒已超過原廠保固期，若不使用，必須運回原廠拆且成鈾料或重新製造成其他核電廠可使用的燃料，才有資產轉售可能；若要使用，也要送回原廠，拆解燃料棒及燃料丸進行全面檢查，完成驗證才可重新取得原廠保固，確保後續核燃料使用安全。台電指出，若核四要重啟，也必須重新調查周邊地質條件、廠址耐震標準，還要將安全數位儀控系統汰舊換新，並與美國原廠重啟談判，也就是說，核四重啟關鍵在重啟作業時間及追加預算，以及是否符合台灣現階段或未來電力需求，同時兼顧核能安全。