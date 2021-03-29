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最後一批燃料棒運美　台電：無關公投

記者張志康/綜合報導

2021-03-29 16:16:26

▲台電針對核四資產日前向經濟部提出納入電價調整等初步規劃建議方向，以拉長時間分年攤提為前提，估算對於每度電價的影響，讓影響極小化，未來也將待電價審議會決定最終處理方式，圖為核四廠。（圖／台電提供）
▲核四最後一批燃料棒昨日啟運赴美，台電表示，此舉與核四重啟與否無關，也與公投無關。（圖／台電提供）
核四最後一批120束燃料棒已於昨（28）日外運至美國，外界解讀為核四重啟無望。但對此，台電今（29）日表示，燃料棒已過保固期，無無論未來是否使用，都需運回原廠，無關核四重啟公投結果。
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核四封存後的燃料棒，最後一批120束已於昨日啟運赴美，外界解讀認為核四已不可能再重啟。
對此，台電表示，2014年核四封存後，就進入資產維護管理階段，隨後遵循2018年的立院決議逐批將燃料棒運回美國原廠，每年可省下保警、保防等相關費用約新台幣1.4億元。
台電強調，核四燃料棒儲存時間已超過保固期，且屬於客製化產品，無法移作他用，無論未來使用與否，都必須運回原廠，換言之，不管核四重啟公投結果為何，都沒有關聯。
台電進一步解釋，由於燃料棒已超過原廠保固期，若不使用，必須運回原廠拆且成鈾料或重新製造成其他核電廠可使用的燃料，才有資產轉售可能；若要使用，也要送回原廠，拆解燃料棒及燃料丸進行全面檢查，完成驗證才可重新取得原廠保固，確保後續核燃料使用安全。
台電指出，若核四要重啟，也必須重新調查周邊地質條件、廠址耐震標準，還要將安全數位儀控系統汰舊換新，並與美國原廠重啟談判，也就是說，核四重啟關鍵在重啟作業時間及追加預算，以及是否符合台灣現階段或未來電力需求，同時兼顧核能安全。
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