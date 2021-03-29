陪慢飛天使提前過節 陳其邁：高雄早療服務據點全國最多
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-29 16:58:49
高雄市長陳其邁今(29)日提前陪同慢飛天使歡度兒童節，陳其邁表示，高雄市有14處早療服務據點，為全國最多處；他認為，衡量一個城市的進步、文明的程度，不是用高樓大廈、硬體建設為指標，而是人民、小朋友是否受到公平的對待，才是進步城市的象徵。他同時宣布，育兒資源中心將首度進駐「原民區」，桃源區育兒資源中心將於今年4月開始對外提供服務，這是六都首例。
陳其邁今偕同社會局長謝琍琍到社會局兒童福利服務中心，與社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會、共同致贈慢飛天使兒童節禮物，祝福慢飛天使平安健康、快樂成長。陳其邁除逐一分送玩具、運動遊具給參加的天使們外，也最做出上述表示。陳其邁表示，高雄現在有14個早療發展中心，可說是六都最多，另也透過公辦民營的方式，提供大概一年3600位個案兒童的追蹤跟輔導，還有559位接受日托照顧，也期待於發展遲緩的小朋友能夠早期發現、早期接受治療。陳其邁說，各種臨床研究證明兒童發展遲緩要提早接受治療，市府未來希望除了讓早療體制更完備，也盼個案跟醫院未來能合作，更早發現小朋友在發展上碰到的障礙，再利用公私合作的方式介入，讓小朋友得到最好照顧。110學年度公共化幼兒園建置達4成目標，111年底未滿2歲兒童達200名的區域，全數設置公托設施，坐月子到宅服務第一胎原補助80小時，提升為100小時，體貼新手父母，提供育兒家庭更多支持，打造高雄成為最適合孩子生長的幸福城市。社會局長期以來積極推動早期療育服務，委託民間團體設置14處早療服務據點，目前仍是全國最多，高雄市安排4月為兒童發展篩檢月，在全市26地點辦理篩檢活動，都可就近預約，父母如果觀察到孩子在動作、認知、語言或情緒等方面發展有比較慢，請趕緊進行發展評估，並把握黃金療育期接受早期療育。