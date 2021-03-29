太平島增建港泊設施 馬英九：我舉雙手贊成
新頭殼newtalk
2021-03-29 17:25:25
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前總統馬英九今天參加救國團全國優秀青年菁英大會，他在致詞表示，最近蔡總統說要把南沙群島中的太平島的港泊設施從容納3000噸的船，增加到4000噸，關於這點「我舉雙手贊成」。今天是3月29日青年節，救國團舉辦一年一度的全國優秀青年菁英大會，表揚全國社會及大專優秀青年，今年青年菁英大會的主題是「青年領航，夢想飛翔」，馬英九在致詞時提到他的夢想。馬英九說，針對蔡總統要把南沙群島中的太平島的港泊設施從能夠容納3000噸的船，增加到4000噸，他更希望同時把飛行跑道從1200公尺增到3000公尺，這當然需要做填海造陸工程一旦完工可以讓國內運用會更方便。馬英九指出，現在只有軍方的C130運輸機能夠降落太平島，其他都不行，他認為至少要能夠讓波音720這樣的飛機降落，其他學術團體才能夠到那邊辦活動。他說，太平島是南沙群島當中最大的島，且中華民國經營60年以上，他希望政府能夠參考，「這是我個人的一個夢想」。救國團主任葛永光說，青年人是一個國家重要資產，人類有夢想才會偉大，實踐夢想才可以促成人類文明發展，希望青年把夢想實踐在這片土地上。今年優秀青年菁英表揚總共有7位來自消防、科技、生技、國際交流、航空科技、護理及體育等領域的傑出青年獲得《青年獎章》；救國團也透過各縣市及各大專院校的推薦及選拔，表揚了21位社會優秀青年及118位大專優秀青年。新聞來源為Newtalk 新頭殼