這些地方明天氣溫36度以上！氣象局今年首發高溫資訊
記者張志康/綜合報導
2021-03-29 16:48:28
中央氣象局今（29）日下午發布高溫資訊，這不僅是今年以來第一次發布高溫燈號，也同時是自2018年啟用高溫燈號以來，最早發布高溫資訊的一年。
中央氣象局下午針對南投縣、臺南市、高雄市及屏東縣發布高溫資訊。氣象局指出，晴朗炎熱，明天中午前後，包括南投縣、台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷氣溫有機會達攝氏36度以上，因此針對這些地區發布高溫黃色燈號。氣象局指出，高溫區域主要在近山區，因缺乏海風調節，加上天氣晴朗無雲、太陽直接照射加熱，才會出現36度高溫。由於高溫燈號是2018年6月15日起正式啟用，因此明天的高溫黃燈算是有燈號以來當年度最早發布的一次；過去3月也有高溫資訊，但未以燈號的方式記錄。氣象局表示，目前觀察31日會有一波鋒面接近，環境風轉為偏北風，北台灣可能會有零星降雨，中南部雲量增加，高溫可能會稍降一點；4月1日又再回升，預估維持到4月3日，因此是否會有連續3天超過36度的情況（橙色燈號），都還要再觀察。未來的天氣狀況，氣象局預估4月3日前各地高溫都達30度以上，近山區溫度更高；4月4日因東北風影響，清明連假的最後兩天北部、東半部會有局部降雨，高溫稍降至25、26 度，中南部仍然有30、31度左右，不易降雨；各地早晚低溫約20度。