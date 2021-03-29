阿拉斯加驚傳直升機墜毀 56歲捷克首富不幸罹難
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-29 16:49:39
美國阿拉斯加當地時間27日發生一起直升機空難，外媒報導，直升機意外共造成5人死亡、1人受傷，不幸罹難的死者中，其中一人為捷克首富、56歲的凱爾納（Petr Kellner）。凱爾納為國際金融和投資集團「派富集團」（PPF Group）的創辦人、擁有者。
《路透社》報導引述派富集團消息，共5個人在意外中喪生，當地警方正在調查事故原因。派富集團聲明表示，「我們以最深切的哀悼宣布，在3月27日星期六阿拉斯加山區的一起直升機意外事故中，派富集團創辦人兼大股東（持股比98.93%）凱爾納不幸去世。報導續指，凱爾納平時生活低調，但是從派富集團年度報告可見他滑雪時的照片，而他也被公認為滑雪愛好者。阿拉斯加當地政府表示，機上的乘客為拜訪過偏遠雪場的滑雪客。《富比士》（Forbes）先前估計，凱爾納的身價約175億美元。是捷克脫離共產主義後，最顯著的商業人物之一。凱爾納創業的過程可以追溯到1990年代，他與合夥人一同成立派富集團，並參與捷克國有公司私有化的過程，收購了前國家保險公司的股份，成為接下來企業成長的助力。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）得知消息後，表示「令人難以置信」並向其家屬表達慰問。