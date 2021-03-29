雙北論壇聚焦淡北道路 柯：儘量幫忙 侯：尊重包容
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 16:51:21｜2021-03-29 17:10:11
雙北論壇今（29）日在新北市的「五股夏綠地」工業廠房登場，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲各率新北市副市長劉和然、台北市副市長黃珊珊出席；侯友宜表示，期待雙方齊心齊力共創雙北的共榮！柯文哲則強調，「爭議一定會有，重要的是要有解決的機制」。
侯友宜致詞指出，柯文哲剛剛詢問他，目前合法暫時納管的廠房要存在多久？這些合法建築物會直到擴大五股都市計畫宣布後才會開始處理；五股垃圾山與社子島都有洪水平原管制線的問題，上任之後再環安、公安、治安3管齊下，將五股垃圾山全面改造，並取名「五股夏綠地」，期待大家齊心齊力共創雙北的共榮，讓雙北的共榮「友誼不變、友誼長存」。柯文哲則說，大台北生活圈不因行政區的劃分有所區隔，很多東西都會牽涉再一起，不論是過去1280月票，或是街頭藝人登記等；認為「爭議一定會有，但爭議不重要，重要的是要有解決的機制」，這段時間有些的小問題，但經雙方的協調都已解決，今天就把過去這一年還沒解決的爭議，雙方藉由這次的雙北論壇提出來討論。侯友宜致詞時，柯文哲一直抬頭張望屋頂的上方，而當柯文哲說話時致詞時，侯友宜則是神情相當專注看柯文哲；侯友宜這次贈送「青春山海線的禮盒」給柯文哲，柯文哲則回贈「文山木柵鐵觀音茶葉禮盒」，及後疫情時代台北市產業政策白皮書，隨後雙方展開閉門的會議。針對淡北道路的爭議，柯文哲回應，淡北道路現在是交通部處理，交通部與新北市還在討論中，台北市的原則是「儘量幫忙！」侯友宜說明，交通部4月將提出評估報告，待評估報告出爐後，新北市瞭解台北市對淡北道路有不一樣的聲音與想法，將秉持尊重包容的原則繼續溝通，雙北交通局也會再開會來克服。