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影／出書提九二共識Plus　江啟臣：基調就是中華民國憲法

記者吳承翰、陳明安／台北報導

2021-03-29 17:06:55｜2021-03-29 18:29:00

江啟臣
▲江啟臣表示，九二共識在2019年選戰期間，遭到太多抹黑、抹紅，現階段最需要把內涵說清楚，九二共識的基掉就是中華民國憲法。（圖／記者陳明安攝，2021.03.29）
國民黨主席江啟臣今（29）日發表新書，當中提到九二共識Plus，江啟臣在新書發表會受訪時表示，九二共識在2019年選戰階段，被嚴重抹黑、抹紅，如何把九二共識說清楚，已經成了國民黨最重要的任務。
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江啟臣說，在他接任黨主席之後，想了解九二共識為什麼會被抹紅，以及社會對九二共識的誤解在哪，他們花了2個月，找各界專家討論。
江啟臣說，黨內對九二共識的看法，分為四大項，分別為中華民國主權、台海的和平及安全、自由民主、兩岸交流健全，黨中央也到基層跟黨員黨代表做意見交流，在去年9月6日的全代會，國民黨現階段兩岸政策版本，我們把九二共識更加清楚說明。
江啟臣表示，九二共識就是中華民國憲法，要先有中華民國憲法才有一中各表、才有九二共識，民眾在了解後，才不會被有心人抹紅。他強調兩岸不只九二共識，他們也提出八點要努力的方向，其中兩岸共榮包括服貿、貨貿。
江啟臣補充，國民黨跟對岸一直都有相關聯繫溝通，但現在國民黨不是執政黨，很多問題不是他們能解決，站在政黨的角度，他們可以溝通、表達對問題的看法，包括去年防疫時，台商、陸生遇到困難，國民黨都跟對岸保持溝通，也表達台灣這邊人民的意見，確保台灣人在大陸的權利不被影響。
江啟臣表示，甚至連國共論壇，他們都保持開放態度，像是去年9月海峽論壇，他也指派立法院前院長王金平參加，但對岸操作成是「求和」，引發國內輿論反彈，導致告吹，他們也很遺憾
江啟臣說，期待日後有機會能交流，他也呼籲蔡政府，兩岸需要對話，不是對戰、對峙。
 
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