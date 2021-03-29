國民黨對新疆棉持懷疑論 林穎孟舉中國疫苗為例狂酸
新頭殼newtalk
2021-03-29 17:17:43
國際一片拒用「新疆棉」風波持續延燒，國民黨前主席洪秀柱和現任主席江啟臣均呼籲要弄清真相後再來做評論，對此時代力量台北市議員林穎孟為此痛批，如此「懷疑論」，當年納粹親衛隊軍官也曾經做過，但往往是身敗名裂，這就像最愛附和中共的國民黨，因此她呼籲一定要有人指認中國就是在說謊。
針對「新疆血棉花」這個議題，讓洪秀柱與江啟臣接連著發聲，希望弄清楚真相再做評論，洪秀柱並質疑中國屠殺維吾爾族人的真實性，這點讓林穎孟相當不以為然，她舉例說，國民黨要求引進中國疫苗為例，以這樣標準來看，江啟臣也沒有呼籲中國製疫苗要公開透明，更沒有看到洪秀柱質疑中國製疫苗的效力。林穎孟強調，歐美社會否認猶太人大屠殺發生的人，往往身敗名裂，因為社會不會容忍，不過獨裁者之所以敢說謊，是因為他知道有人會附和，台灣會附和中共，大肆宣傳「懷疑論」者就是國民黨，她要大家打破說謊者的循環，並指出中共就是在說謊。國民黨一直說鼓吹「新疆棉」資訊不透明，甚至質疑美國、歐盟、國際媒體和各國智庫報導的真實性，林穎孟說這就好像奧許維茲集中營倖存者的李維 （Primo Levi）描述的納粹親衛隊的軍官，曾經在集中營說的話：「即便保留了部分證據，即便你們之中有人倖存，其他人也會說你們陳述的那些事太可怕令人難以置信。」她以此諷刺國民黨根本是標準不一。新聞來源為Newtalk 新頭殼