墾丁巧遇「罔腰前男友」 上萬網友朝聖：就是本人
娛樂中心／綜合報導
2021-03-29 17:22:09｜2021-03-29 18:43:22
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一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示：「逛街遇到罔腰前男友。」並附上一張在店家外拍攝的照片，只見櫥窗內佇立一支假人模特兒，該模特兒的臉型、小鬍子及髮色，讓人立刻聯想到罔腰前男友阿猴，相似度之高，令人發噱。貼文發布後，吸引超過1萬人朝聖留言，「根本本人」、「笑死好像」、「難怪我一直覺得很眼熟」、「超像欸！笑爛」、「怎麼可以像成這樣...」「你找到了他的失散雙胞胎兄弟了耶」，還有眼尖的網友說：「墾丁大街吧！他在那裡駐點好久了！」而文章也意外釣出罔腰親自回應：「誰找我們？」還貼出一張她和阿猴參加公司春酒的合照，也有人跑到罔腰的粉專分享照片，招來她冷冷地回：「很無聊！」（編輯：楊穎軒）
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