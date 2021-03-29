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墾丁巧遇「罔腰前男友」　上萬網友朝聖：就是本人

娛樂中心／綜合報導

2021-03-29 17:22:09｜2021-03-29 18:43:22

▲墾丁大街驚見罔腰前男友？（圖／罔腰臉書、爆廢1公社）
▲墾丁大街驚見罔腰前男友？（圖／罔腰臉書、爆廢1公社）
變性網紅罔腰上月謊稱懷孕炒新聞，風波落幕後宣布和交往半年的男友阿猴分手，隨著新聞熱度退燒，外界也漸漸淡忘2人。近日有網友表示，在墾丁大街上撞見罔腰前男友阿猴，照片一PO出，上萬人爆笑，大呼根本就是本人。
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▲罔腰（右）和阿猴已經分手。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰（右）和阿猴已經分手。（圖／罔腰臉書）
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示：「逛街遇到罔腰前男友。」並附上一張在店家外拍攝的照片，只見櫥窗內佇立一支假人模特兒，該模特兒的臉型、小鬍子及髮色，讓人立刻聯想到罔腰前男友阿猴，相似度之高，令人發噱。
貼文發布後，吸引超過1萬人朝聖留言，「根本本人」、「笑死好像」、「難怪我一直覺得很眼熟」、「超像欸！笑爛」、「怎麼可以像成這樣...」「你找到了他的失散雙胞胎兄弟了耶」，還有眼尖的網友說：「墾丁大街吧！他在那裡駐點好久了！」
而文章也意外釣出罔腰親自回應：「誰找我們？」還貼出一張她和阿猴參加公司春酒的合照，也有人跑到罔腰的粉專分享照片，招來她冷冷地回：「很無聊！」（編輯：楊穎軒）
▲假人模特兒被指激似罔腰前男友阿猴。（圖／爆廢1公社）
▲假人模特兒被指激似罔腰前男友阿猴。（圖／爆廢1公社）
▲罔腰冷回網友留言。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰冷回網友留言。（圖／罔腰臉書）
▲阿猴（左圖）和假人台對比。（圖／罔腰臉書、爆廢1公社）
▲阿猴（左圖）和假人台對比。（圖／罔腰臉書、爆廢1公社）
▲罔腰（左）仍與阿猴保持友好關係。（圖／罔腰臉書）
▲罔腰（左）仍與阿猴保持友好關係。（圖／罔腰臉書）
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