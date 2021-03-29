影／印尼青年收集4千張唱片　拼湊當地被遺忘的音樂歷史

根據《

四方報

》報導，隨著音樂數位化和串流平台興起，已經很少人還在用唱片聽歌。然而，正是在這一張張古老的唱片中，記載了許多來自過去的珍貴音樂。一群來自印尼的熱血青年致力於復原印尼的流行音樂史，並透過將老唱片數位化，讓這些珍貴的印尼音樂得以繼續被傳唱。

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由於西方流行音樂在全球市場佔據主流，因此許多印尼的年輕一代都是在西方流行樂的影響下長大的，印尼青年大衛（David Tarigan）也是如此。不過，長大後接觸到印尼老歌，讓他深受感動，這些音樂觸動到他的心靈，讓他決定在2013年與好友艾文（Alvin Yunata）發起「Irama Nusantara」倡議行動，致力於將印尼老歌數位化，以利大眾更認識印尼音樂。

這項行動最大的困難在於，老唱片取得不易。大衛指出：「多數的老唱片都流於私人店家或收藏家手中，被禁錮在私有的牆內，而我們就是想把這道牆拆下」。儘管如此，他們還是從自己的收藏著手，並透過朋友圈、特定機構取得更多唱片，抑或是在二手市場中尋找被埋沒的珍寶。經過長時間的收集，如今他們已經完成超過4000張唱片的數位化工作。

大衛指出，每個時代都有自己特殊的精神，比如在蘇加諾執政時期，青年間的集體氛圍十分沮喪，這樣的情緒使他們非常迷戀搖滾樂。然而，搖滾樂當時被官方禁止，因此他們只能將搖滾樂的元素悄悄混入印尼傳統音樂中，形塑出獨樹一格且時代背景鮮明的音樂風格。

「這類轉折構成印尼音樂史上珍貴的突破」，大衛表示，這項倡議行動不只是要修復印尼的老歌並還原印尼音樂史的歷程發展，更期待能藉此讓乘載這些音樂的歷史記憶得以被延續。