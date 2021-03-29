搶全球頭香！中華電信開通帛琉4G漫遊
記者張志康/綜合報導
2021-03-29 17:28:27
台灣與帛琉間的旅遊泡泡即將於4月1日首發，中華電信今（29）日宣布，成為全球第一家開通帛琉4G LTE的漫遊業者。台灣大哥大今日也宣布針對帛琉設計專屬漫遊方案。
中華電信今日表示，因應台帛旅遊泡泡開通，將贈送帛琉首發團所有成員（超過百位）防疫紀念口罩、7天2GB「中華樂遊通」帛琉旅遊泡泡首發紀念典藏版上網卡，此外，申辦中華電信帛琉漫遊上網服務，再享Hami Point點數300點（1點等於1元）。首發團成員於出發當天可先前往中華電信桃園國際機場第二航廈3樓服務中心櫃檯，憑雙證件與登機證即可領取贈品。中華電信也自即日起推出帛琉漫遊上網優惠，1GB新台幣468元、2GB 優惠價768元；針對用量較大的客戶，也提供日租型方案，以量計價，用多少算多少，單日最高收費上限598元。另外，中華電信也表示，疫情影響下，許多台商在國外的漫遊需求日益增加，中華電統計依客戶使用漫遊服務數據統計，去年申租「台商一路發月租型」人次較過往成長近1.5倍。「台商一路發月租型」提供客戶跨中、港、澳使用，今年特新增「台商一路發月租型-新馬」方案，月繳1688元，平均1天56元，可往來新加坡、馬來西亞兩地。目前，中華電信已與全球211個國家、503個電信公司網路合作提供客戶全球最廣的原號漫遊服務。除中華電信外，台灣大哥大今日也宣布針對帛琉設計專屬漫遊方案，7天上網流量1GB售價399元。台灣大用戶從4月1日起，可透過台灣大客服APP、手機直撥188或至台灣大直營門市申辦，並約定開通時間，或者抵達帛琉後，在簡訊輸入專案代碼回覆即完成漫遊申購，對於用量較大的客戶，也可以在流量用完後透過台灣大哥大APP簡訊加購。另一方面，台灣大今天針對兒童推出「4G童心專案」，月付129元起，享輕速上網與網內免費服務，另外，也可購買「4G兒童預付卡」，網內免費6個月（每通前3分鐘免費），再加贈通信費100元與上網1GB。