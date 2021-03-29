柯文哲侯友宜有共識 環狀線原則上還是一家經營
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 17:55:40
雙北論壇今（29）日在新北市的「五股夏綠地」舉行，雙方聚焦淡北道路、捷運環狀線經營權、水肥等議題；台北市長柯文哲回應，兩邊的研考會都會列管！新北市長侯友宜指出，154案有27案繼續追蹤、127案解列，包括交通、產業、教育、文化、觀光及衛生醫療。
外界關注環狀線經營權、淡北道路的爭議，雙北是否討論出一個答案？柯文哲認為，環狀線原則上還是一家經營，大家再來協調，而淡北道路則是「儘量幫忙」；侯友宜則說，他與柯文哲有達成共識，包括南環、北環及快完成的東環，原則上都是一家經營，至於淡北道路一定會尊重與包容且不斷持續溝通，新北能夠完全了解台北市有很多不一樣的聲音與想法。媒體也再追問環狀線－萬大中和樹林線的經營問題？柯文哲表示，萬大線一期在台北市，二期在新北市，原則上給新北市處理，只是時間點要喬，因為已上網招標，移交的時間點再來討論；侯友宜指出，萬大中和樹林線中的樹林線都在新北，柯文哲希望交給新北市興建，交接點可能兩邊要討論，未來整個線通了後，再來討論由哪家經營，跟環狀線態度都是一致。至於水肥的問題，柯文哲並未有所著墨，而是以眼神示意侯友宜直接來回答；侯友宜重申，「新北市的水肥，自己要去面對，自己要去解決」，如果當解決後，兩市間可因水肥有個互相合作的機制，這個都不會有問題，所以新北市自己要面對自己的水肥，自己要先承擔，所以這個部分特別跟大家說明一下。