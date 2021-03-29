被指煽動抵制外國貨 趙立堅警告：外企勿挑戰中國民意
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-29 18:01:35
多個知名國際品牌因為加入「更好的棉花倡議」（BCI）或是曾經發表聲明，表示因人權議題拒絕使用新疆棉花，而遭到中國網友撻伐、抵制，中港台超過40位藝人也相繼宣布終止與相關品牌合作。新疆棉花的議題不斷延燒，今（29）日中國外交部發言人趙立堅表示，外國企業依據謊言抵制新疆棉花，當然會引起中國民眾反感憤怒，用不著政府去鼓動和引導，更警告外國企業不要淪為政治勢力工具，更不要挑戰中國民意。
外國媒體注意到，中共共青團官方微博是最早發表有關H&M抵制新疆棉花的帳號之一，同時，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）近日公開譴責中國利用外國企業對中國市場的依賴，壓制言論自由。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美國一些人不僅把新疆棉花污名化，嚴重損害新疆棉花種植業甚至中國整體經濟利益，還企圖將中國政府與民意割裂對立，批評「其心何其毒也」。中方多次強調，新疆棉花生產不存在「強迫勞動」採棉工人都是在平等自願的狀況下簽訂勞動合約。另外，據新疆農業部門統計，2020年機械採摘率已達70%，種植戶甚至能夠透過手機App、不出家門訂購機器採摘，中國棉花已經進入「互聯網+」（網路）的時代。趙立堅表示，對新疆強迫勞動的指控是「一小撮」國家和個人編造的故事。另外，BCI上海代表處日前表示2012年開始對新疆項目點所執行的歷年可信度審核和驗證，從未發現一例「強迫勞動」。對於煽動民族主義抵制外國商品的指控，趙立堅強調，外國企業僅僅依據謊言就拒用新疆棉花，這是一個活生生的反面教材，當然會引發中國民眾的反感與憤怒，反問「這還用得著政府去鼓動和主導嗎？」對中國民眾而言，這些人的造謠抹黑是最好的愛國主義教育。趙立堅強調，中國市場始終開放，歡迎外國企業來中國投資，但也希望有關企業在中國經營「合法合規」，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。