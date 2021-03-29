共譜5大合作願景 氣象局攜手台大建構地球科學合作平台
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-29 18:10:45
中央氣象局今（29）日宣布，氣象局長鄭明典與台灣大學理學院長吳俊傑共同簽署「建構地球科學合作平台」合作協議，雙方將就人員交流、科技合作、科普推廣及人才培訓等面向，共同引進與開發大氣、海洋及地震領域先進科技，共譜科技研發、人才培育、產業應用、環境永續及國際接軌 5 大合作願景。
鄭明典進一步表示，氣象局所產出的氣象、海象、地震等相關資訊皆是民眾日常生活所需，也是政府在災害防治、環境保護、水資源管理等領域所需。而台大長期培育眾多地科傑出人才，於政府機關及產學研界貢獻所學，此次合作乃結合學界的尖端學術研究與政府的實務作業。另一方面，氣象局目前與國外的許多氣象、地震及海象作業機關，已針對監測與預報作業進行資料交換及技術合作，若要再更進一步提升我國地科研究與作業技術，則需要更密切的國際合作研發才能突破。吳俊傑院長則表示，該校在大氣動力模擬、衛星遙測、氣候變遷、中尺度象、颱風動力、地震測報與預警、地質活動構造監測等相關領域研究成果豐碩；吳俊傑強調，台大做為台灣高等教育機構，自許對這塊土地肩負重責大任。未來希望在既有基礎上，透過創新科學研究與政府機關實際作業發展結合，增加研發的深度與廣度，攜手提升廣義地球科學研究與作業的量能，共同擴展相關的國際互動與交流，開創更美好未來。