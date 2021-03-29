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P聯盟／揮拳事件！攻城獅提4大訴求　盼聯盟周三前回應

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-29 18:34:01

▲新竹街口攻城獅發聲明表示，認為判罰與聯盟先前發表的「賽事懲處公告」無對應基準，提出四大訴求盼聯盟於本周三(31日)前回覆球團。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲新竹街口攻城獅發聲明表示，認為判罰與聯盟先前發表的「賽事懲處公告」無對應基準，提出四大訴求盼聯盟於本周三(31日)前回覆球團。（圖／新竹街口攻城獅提供）
本月27日新竹街口攻城獅對戰台新夢想家發生衝突事件，P. LEAGUE+聯盟發佈針對「G41肢體衝突事件」之罰則，攻城獅球團今(29)日發聲明表示，認為此判罰與聯盟先前發表的「賽事懲處公告」無對應基準，提出四大訴求盼聯盟於本周三(31日)前回覆球團。
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攻城獅球團四大訴求：
1.          本隊球員大勝(Branden Dawson)奪權犯規屬保護隊友動作，而非挑釁動作，且依據聯盟章程，二級惡性犯規毋需禁賽僅有罰款，若有升降判罰應說明判定基準。另，本隊球員林明毅推擠動作為保護隊友動作，若升級為一級惡性犯規，須說明判定基準。
2.          G41單場賽事的判決因當下裁判吹判的失誤，連帶影響3/27、4/3、4/4共三場賽事結果，所有判決皆直接有利於其他競爭季後賽之隊伍，請聯盟三思並重視本隊晉級季後賽的權益。
3.          球團要求聯盟公開「各衝突行為發生的時間點與其判定之準則」、「紀律委員會會議記錄」，若不透明化處理將導致所有球迷質疑聯盟的公信力。
4.          強烈譴責福爾摩沙台新夢想家洋將杰倫(Jerran Young)無運動精神的行為，並要求他針對揮拳、砸人行為公開道歉。
備註：P. LEAGUE+聯盟於三月七日發表【賽事懲處公告】
內容為：經一月六日領隊會議決議，自一月六日起將針對所有賽事中有爭議之動作及吹判，進行賽後回溯，並有權作出升降判罰，一月六日前之賽事既往不究。
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