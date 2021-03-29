2020差點韓江配 江啟臣：和韓國瑜的共同目標是重返執政
記者吳承翰、陳明安／台北報導
2021-03-29 18:27:45｜2021-03-29 18:35:13
國民黨主席江啟臣今（29）日發表新書，書中自曝2020年選戰時，國民黨總統候選人韓國瑜曾徵詢他，是否願意搭檔「韓江配」，當時江也表達願意配合。媒體追問，過去是韓國瑜想找他幫忙搭檔，現在會不會是江啟臣反過頭來爭取韓的支持，希望韓能成為他選黨主席的助力？江表示，選黨主席一定會爭取各界幫忙，他跟韓也一直都有聯繫，或許有些議題不見得相同，但他們共同的目標都是在2024年讓國民黨重返執政。
江啟臣還原當時韓國瑜找他的狀況，他表示韓確實有諮詢他的意見，他也基於團隊作戰、尊重主帥意見為原則，表達任何方式，能配合他都願意盡力配合，過程中他也感受到韓國瑜是個溫暖、會考慮別人想法的人，江當時也對韓提出未來選戰該如何打的建議。有媒體追問，當時江的身分是立委，也在競選連任，韓國瑜最終選擇張善政，是否因為張沒有公職，選輸也是機會成本相對小的？江啟臣聞言大笑，表示他不會、也不知道怎樣去計算這個成本，他認為韓國瑜選副手，一定是基於會贏做考慮，其他的都不重要，部隊打仗都跟著主帥走，他也希望未來的國民黨能這樣。另有媒體再問，現在輪到江啟臣要選舉了，他是否也會去請韓國瑜的支持？江啟臣強調，不管競選什麼角色，都要爭取各界支持，他也會請韓幫忙。江啟臣強調，他跟韓平時都有聯繫， 雖然針對各項議題看法未必一致，但都保持很好溝通，更重要的是，他跟韓國瑜都有共同的目標，就是2024年讓國民黨重返執政。