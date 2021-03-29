宣傳台帛旅遊泡泡 惠恕仁：感謝台灣對帛琉零確診有信心
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-29 19:28:12｜2021-03-29 20:04:45
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨日搭乘包機抵達台灣，展開為期5天的訪問，今（29）日晚間舉行國際記者會宣傳台帛「旅遊泡泡」。惠恕仁強調旅遊泡泡對提振帛琉經濟的重要性，也感謝台灣人民對帛琉零確診有信心。
惠恕仁致詞時表示，這趟行程讓他很驚艷，他很開心見證到台灣人民的熱情，非常期待後續行程。他萬萬沒想到能來台舉行記者會，見證旅遊泡泡，因為之前都要透過漁船運送，才能接受核酸(PCR)檢測，因此台帛無菌囊道開通對兩國雙邊往來非常重要。美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也隨行來台，見證美國、帛琉與台灣三邊友好關係。惠恕仁開玩笑說，倪約翰之前常打電話提醒他疫苗已經運抵帛琉，讓他覺得是不是該全國放假一天，讓人民都去打疫苗。惠恕仁進一步指出，帛琉從1月開始接種，已有50％人民接種疫苗，非常感謝大家對帛琉零確診有信心。在媒體提問時間，惠恕仁坦承雖然帛琉零確診，但是疫情對帛琉衝擊仍舊很大，42％的私部門雇員遭到解僱，因為帛琉非常倚重旅遊業，同時必須借40%國家預算來渡過疫情危機，因此台帛無菌囊道對提振帛琉觀光業與醫療有很大重要性。針對中國不斷利誘帛琉與台灣疏離，惠恕仁強調，帛琉沒有敵人，沒有人應該告訴我們該跟誰做朋友，相信真正朋友能站在一起，台灣就是這樣的朋友，疫情當下一起抗疫見證與台灣的友誼關係、一起解決問題，所有理念相近國家都應該要站在一起，因此他支持台灣加入聯合國、世界衛生組織等國際組織。