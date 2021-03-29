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巷仔內／開箱立法院會館！王定宇「不想住」情有可原？

記者丁上程／台北報導

2021-03-29 18:42:43｜2021-03-29 18:43:01

立法院司法法制委員會29日前往立法委員會館進行考察，立法院方面表示，未來將編列1.72億預算，進行內部裝潢整修以及外牆修整。
▲興建至今分別長達30年與38年的2間立委會館，是否真的又吵又舊，讓立委們無法居住？（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳日前鬧出「同居疑雲」，外界好奇，王定宇身為台南立委，理當可住立法院所屬的台北會館或大安會館，但王嫌棄自己登記入宿的台北會館「冷氣聲音太大聲」，因而向顏若芳承租套房。今（29）日立法院司法法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭率團考察台北和大安會館，大批媒體也隨行採訪、直擊內部設備，讓原本只有立委能住、頗具神秘色彩的立委會館曝了光。
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▲立委會館（台北會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲走入立委會館（台北會館）後，迎面而來的是交誼廳，不過因為一樓天花板無挑高，讓人有種無形的壓迫感。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
考察團第一站來到的是比較新的台北會館，從民國80年落成至今剛好滿30週年，座落在博愛特區，距離捷運站步行5分鐘即可抵達，對面就是台北植物園，鬧中取靜，生活機能算是相當不錯。會館內的一樓大廳就像是簡樸旅宿般，有寬敞的會客空間與櫃檯，也有原為辦公室的健身房空間，並擺有簡單的健身器材、跑步機以及按摩椅。
▲立委會館（台北會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（台北會館）內，有原本辦公室改裝而成的健身房，陳列了簡單的健身器材與跑步機，還有電動按摩椅供立委們使用。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
記者一走進立委們平時住宿的房間，首先映入眼簾的，就是如同古早旅宿般的簡單陳設。
▲立委會館（台北會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（台北會館）的房間僅有6坪左右的大小，不過雙人床、電視、電腦、熱水壺等相關設備一應俱全。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
房間內只有一張簡單的雙人床，32吋電視螢幕，配有第四台數位電視的機上盒，而熱水壺、小冰箱等旅館會供應的物品也都一應俱全。比較特別的是每間房間都會額外配有一台電腦，並且連線立法院網路，讓立委們在住宿期間同樣能處理公務。
而針對王定宇提出「台北會館冷氣聲音吵」因此不想入住會館一事，在會館人員開啟房內冷氣後，記者也的確有聽到明顯的聲響，若對於需要安靜環境才能睡眠的人來說，不置可否會造成影響。
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）的交誼廳，因為天花板有進行挑高，所以相較台北會館感覺較為寬敞。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）的交誼廳，也設有簡單的卡拉OK設施，供立委們康樂使用。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）內也備有簡單的烹飪空間，除了瓦斯爐及抽油煙機外，烤箱、微波爐等簡單的烹飪設備都有設置。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
考察團的第二站則來到大安會館，由於民國72年就已完工，至今已經使用38年，比起台北會館較為老舊，不過一樓交誼廳有挑高處理，視覺上空間較為寬敞，且還設有卡啦OK等相關康樂設施。此外一樓還設有開放式廚房，除了瓦斯爐及抽油煙機外，烤箱、微波爐等烹飪器材應有盡有，讓立委們可以自行簡單料理食物。
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）客房區的走廊採取鋪設地毯的方式，加上略為泛黃的白色木質房門，氛圍略顯陳舊。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
不過，來到三樓客房區，還沒踏入房間，就明顯可感受到歲月的痕跡。不同於台北會館地板採用白色磁磚，大安會館的走道則採用樣式較為老舊的地毯，室內則使用木質地板。雖然房間空間相對大一些些，不過陳設也與台北會館一樣簡單。至於冷氣設備，近年來改裝為分離式冷氣，是比起台北會館較為新的設備。
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）房間內使用木地板，加上各種木製傢俱擺設，房間內略顯老舊。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）內部陳設。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
▲立委會館（大安會館）內的床頭櫃，還保有老式的電燈與冷氣控制按鈕。（圖／記者丁上程攝，2021.03.29）
記者實地走訪這2間立委會館後，認為部分立委不想居住在立委會館內，而想另找地方住，不是沒有道理。原因在於2間會館的設施與居住空間都稍嫌陳舊，充滿了老舊宿舍的感覺。如果是在外縣市遊玩，為了節省旅費而居住倒也無可厚非，不過要長期居住，恐怕在感受上可能無法接受。
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