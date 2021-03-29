巷仔內／開箱立法院會館！王定宇「不想住」情有可原？
記者丁上程／台北報導
2021-03-29 18:42:43｜2021-03-29 18:43:01
我是廣告 請繼續往下閱讀
考察團第一站來到的是比較新的台北會館，從民國80年落成至今剛好滿30週年，座落在博愛特區，距離捷運站步行5分鐘即可抵達，對面就是台北植物園，鬧中取靜，生活機能算是相當不錯。會館內的一樓大廳就像是簡樸旅宿般，有寬敞的會客空間與櫃檯，也有原為辦公室的健身房空間，並擺有簡單的健身器材、跑步機以及按摩椅。
記者一走進立委們平時住宿的房間，首先映入眼簾的，就是如同古早旅宿般的簡單陳設。
房間內只有一張簡單的雙人床，32吋電視螢幕，配有第四台數位電視的機上盒，而熱水壺、小冰箱等旅館會供應的物品也都一應俱全。比較特別的是每間房間都會額外配有一台電腦，並且連線立法院網路，讓立委們在住宿期間同樣能處理公務。而針對王定宇提出「台北會館冷氣聲音吵」因此不想入住會館一事，在會館人員開啟房內冷氣後，記者也的確有聽到明顯的聲響，若對於需要安靜環境才能睡眠的人來說，不置可否會造成影響。
考察團的第二站則來到大安會館，由於民國72年就已完工，至今已經使用38年，比起台北會館較為老舊，不過一樓交誼廳有挑高處理，視覺上空間較為寬敞，且還設有卡啦OK等相關康樂設施。此外一樓還設有開放式廚房，除了瓦斯爐及抽油煙機外，烤箱、微波爐等烹飪器材應有盡有，讓立委們可以自行簡單料理食物。
不過，來到三樓客房區，還沒踏入房間，就明顯可感受到歲月的痕跡。不同於台北會館地板採用白色磁磚，大安會館的走道則採用樣式較為老舊的地毯，室內則使用木質地板。雖然房間空間相對大一些些，不過陳設也與台北會館一樣簡單。至於冷氣設備，近年來改裝為分離式冷氣，是比起台北會館較為新的設備。
記者實地走訪這2間立委會館後，認為部分立委不想居住在立委會館內，而想另找地方住，不是沒有道理。原因在於2間會館的設施與居住空間都稍嫌陳舊，充滿了老舊宿舍的感覺。如果是在外縣市遊玩，為了節省旅費而居住倒也無可厚非，不過要長期居住，恐怕在感受上可能無法接受。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
31.88%68.13%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
94.31%5.69%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
46.81%53.19%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
73.88%26.12%2021-03-26-2021-03-30
即時