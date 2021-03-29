雙北論壇被解讀「藍白合」 柯文哲、侯友宜：市政交流
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 19:01:52
雙北論壇今（29）日在新北市的「五股夏綠地」舉行，遭外界解讀為「藍白合作」；對此，台北市長柯文哲強調，「今天來是市政交流，不涉及什麼藍白合作！」新北市長侯友宜則說，我們兩個就市政上一起合作、努力、面對。
柯文哲表示，今天是來市政交流，不涉及什麼藍白合作，大台北生活圈不會因為行政區的劃分就完全切開，所以每天都有很多的問題要一起協調；因此，他都跟局處說「局處可以解決的就局處解決」，真的有問題，才拉到副市長以上的層面來討論，其實這是一個很常態的工作平台，「跟你（記者）所說的都沒有關係。」侯友宜隨後也連忙緩頰的解釋，他與柯文哲大概就是一樣，市政採取共同讓雙北共好，所以其實沒有什麼誰跟誰的合作，「就是柯市長跟侯市長兩個一起面對」，帶著團隊解決雙北市民的需求；所以他與柯文哲兩個在市政上，一起合作、一起努力、一起面對。政壇盛傳民眾黨要以「台北換新竹」的方式，進一步深化藍白的合作，因此媒體也追問柯文哲，「下屆的台北市長選舉，是不是會支持國民黨的立委蔣萬安？」新竹則派出民眾黨的不分區立委高虹安挑戰百里侯？柯文哲則回應九個字，「今天不討論這個題目。」柯文哲、侯友宜2位市長都是2024總統呼聲很高的熱門人選，如何給彼此評價跟鼓勵？柯文哲認為，以後的事，以後再去煩惱好不好；侯友宜指出，我們好好做事，2人現在都是雙北的市長，先解決作為市長面對的問題，這才是當前最重要的一件事。