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長賜輪卡蘇伊士　陽明海運：對營運影響不大

記者張志康/綜合報導

2021-03-29 19:03:55

▲巴拿馬籍共明號貨櫃輪首航高雄港。(圖／陽明海運提供)
▲陽明海運表示，日前發生的運河事件，對該公司營運影響不大。(圖／陽明海運提供)
陽明海運（2609）今（29）日舉行法人說明會，陽明海運總經理杜書勤表示，長榮海運長賜輪在蘇伊士運河擱淺，對該公司營運影響不大，該公司目前在運河排隊的兩艘貨櫃輪不會繞行好望角。
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杜書勤表示，運河事件對陽明海運影響不大，他說，塞港是「本來就在塞」，依海事法，船公司對交貨期沒有責任，若貨物延誤到港，並不會衍生賠償問題。但這個事件對亞歐線造成影響，也會衝擊船舶供給，由於過去一年來塞港問題嚴峻，運河事件讓船舶週轉雪上加霜，但實際影響仍待觀察。
陽明海運認為，今年第2季受塞港與缺櫃影響，預期運價可維持高點，下半年獲利則必須注意疫情、油價及美國線長約價格三大因素，樂觀預期今年可維持獲利，供需可望平衡，全年營運仍在高點。
陽明海運表示，該公司去年營收1,512.77億元，稅後淨利119.77億元，EPS4.51元，第四季單稅後淨利101.26億元，優於法人預期。截至今年三月底為止，陽明船隊總運能為89艘，為629,287 TEU，在船隊汰舊換新規劃方面，陽明去年已還了4艘高價租入船，另外11,000 TEU新造長租船共有14艘，去年已交付3艘，今、明二年將再交付11艘；10艘2,800 TEU新造自有船，2020年已交付6艘，其餘4艘今年也將到位。
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