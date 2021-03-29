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高雄青創與創投之約　連勝文與青創夥伴對談

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-29 19:35:38

▲國政基金會智庫副董事長連勝文今（29）日南下高雄與青年創業夥伴對談。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2021.03.29）
▲國政基金會智庫副董事長連勝文今（29）日南下高雄與青年創業夥伴對談。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2021.03.29）
國政基金會智庫副董事長連勝文今（29）日南下高雄與青年創業夥伴對談，由首任高雄市青年局長林鼎超邀集在地優秀創業團隊參與，前青年局長林鼎超表示，雖然離開公職一段時間，但愛護這座城市的心、以及與高雄市青年的情誼不變，因此在三二九這天邀請昔日夥伴、與新創導師們齊聚共度青年節。
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▲連勝文分享近年與許多青年互動，從公益、運動、文化、舞蹈、就業到創業各種議題。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2021.03.29）
▲連勝文分享近年與許多青年互動，從公益、運動、文化、舞蹈、就業到創業各種議題。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2021.03.29）
這場由首任高雄市政府青年局長策劃的「高雄青創與創投之約」，邀請了隆順綠能科技、哇哇科技、維亞娛樂三間高雄在地新創團隊簡報，針對公司創業初衷、經營理念等進行介紹，內容分別有環境友善能源再生、AR、VR等項目；與國政基金會副董事長連勝文、CIEA跨境創新創業交流協會理事長盧文聰、瀛睿律師事務所簡榮宗律師，針對創業所面臨各面向問題做探討。
連勝文分享近年與許多青年互動，從公益、運動、文化、舞蹈、就業到創業各種議題，相當理解年輕人在這個世代所面臨的困境，強調自己過去也經歷過創業的歷程，因此希望自己能提供這些年所累積的相關知識、人脈、資源等，讓青年們的創業之路能更順遂，為台灣培養更多具有潛力的新創戰隊。
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