感謝帛琉不畏中國戰狼外交 蘇貞昌：台帛像最親密的家人
記者劉育辰／台北報導
2021-03-29 19:56:43
台帛旅遊泡泡即將在4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁更是為此（Surangel Whipps, Jr.）訪台宣傳帛琉觀光，而行政院院長蘇貞昌也特地在今（29）日宴請惠恕仁伉儷及訪團。蘇貞昌在致詞時表示，感謝帛琉不畏中國的戰狼外交手段，在國際社會上不遺餘力的支持台灣、持續為台灣強力發聲；相信兩國邦誼就如同台帛共同建立的安全旅行圈一樣的可貴、穩定。也期盼有一天能利用台帛安全旅行圈，造訪帛琉這個美麗的國度、享受帛琉的碧海藍天。
蘇貞昌在晚間宴請惠恕仁伉儷及訪團致詞時表示，惠恕仁是自從去年新冠肺炎疫情爆發以來，第一位訪問台灣的國家元首，而他的到訪也象徵了台灣與友邦共存、共榮、共好，協力抗疫的成果，值得兩國共同感到驕傲。在全球疫情仍然嚴峻的狀況下，台帛所建立的安全旅行圈對於國際社會來說，就像一劑強心劑。台帛正在向世界示範，只要有透明化的疫情監控、健全的政府效能，以及全面而有效的疫情控制，是可以克服疫情的，人民的生活是可以步入常軌的，而這正是全球多數人民至今仍然無法奢望的幸福。蘇貞昌指出，在推動台帛安全旅行圈的過程中，牽涉防疫、外交、觀光以及航空等部會的協調工作，他身為中華民國台灣政府的行政首長，責無旁貸的大力推動，並認知到這個安全旅行圈的建立，是對台帛雙方的旅遊觀光產業、經濟發展皆有利的雙贏提案。台灣人民也已迫不及待的想造訪美麗的帛琉。蘇貞昌提到，台帛兩國自1999年建交以來，台灣向來秉承著以人為本、踏實互惠的原則協助友邦國家發展，除了防疫的合作外，台帛在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源以及基礎建設等領域都有緊密的合作，台灣也一直傾聽帛琉的聲音，調整雙方的合作方向，務求貼近帛琉的發展需求，這是台灣援外工作的特色，也是他對外交團隊的要求，台灣與帛琉的關係，就像是最親密的家人，一同理解彼此、幫助彼此，攜手作為彼此可靠的後盾。蘇貞昌也透過這次機會感謝帛琉在國際社會上不遺餘力的支持台灣。蘇貞昌強調，中國從未間斷打壓台灣的國際生存空間，持續不斷的從經濟、軍事及外交等各方面干擾台灣，而帛琉則是不畏懼中國無理的戰狼外交手段，秉持公理正義，在聯合國、世衛、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織等大會中，持續為台灣強力發聲、馳援。蘇貞昌深信台帛的邦誼，就如同台帛攜手建立的安全旅行圈一樣的可貴、穩定。並會與帛琉攜手維護家園、發展經濟，讓台帛成為讓世界欣羨的太平洋福地，也期盼有一天能利用台帛安全旅行圈造訪帛琉這個美麗的國度、享受帛琉的碧海藍天。