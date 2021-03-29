抨擊中國「逗弄」！惠恕仁：不能先打老婆再讓她愛你
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-29 19:59:50｜2021-03-29 20:00:21
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨日搭乘包機抵達台灣，展開為期5天的訪問，今（29）日晚間舉行國際記者會宣傳台帛「旅遊泡泡」。惠恕仁批評中國對帛琉經濟利誘就像家暴一樣，「先打老婆再讓她愛你！」
惠恕仁致詞時指出，帛琉從1月開始接種，已有50％人民接種疫苗，非常感謝大家對帛琉零確診有信心。媒體提問中國不斷對中國經濟利誘、施壓，惠恕仁回應指出，之前來帛琉的觀光客有很多中國人，但旅客人數馬上就掉了下來，好像是利用機會逗弄他們。惠恕仁比喻，「不應該先打你的老婆，再讓她來愛你」，友誼應該要互信互利，不應該哪一方施加脅迫。惠恕仁指出，帛琉非常歡迎中國旅客，也歡迎貿易關係，但沒有必要逼某一方做哪些決定。中國曾以機會有限、時間有限要脅，但他覺得最重要的是友誼，繼續維持夥伴關係，沒有人應該跟帛琉說該做哪些做法。 針對中國不斷利誘帛琉與台灣疏離，惠恕仁強調，帛琉沒有敵人，沒有人應該告訴我們該跟誰做朋友，相信真正朋友能站在一起，台灣就是這樣的朋友，疫情當下一起抗疫見證與台灣的友誼關係、一起解決問題，所有理念相近國家都應該要站在一起，因此他支持台灣加入聯合國、世界衛生組織等國際組織。