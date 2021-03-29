《當男人戀愛時》許票房公約 破億就做「這件事」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-29 20:10:00
強檔國片《當男人戀愛時》今（29日）舉辦首映會，導演殷振豪、監製程偉豪、演員群邱澤、許瑋甯、蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚、Lulu（黃路梓茵）皆出席。場上大家許下票房公約，若破一億就要請喝飲料回饋影迷。
許瑋甯透露，在電影開拍前，有跟邱澤進行排練，過程中慢慢了解對方，彼此也越演越有默契。那跟片中「情敵」Lulu碰面感想？兩人笑說昨天就已見過，「然後也和好了」。Lulu提到與邱澤的床戲，表示：「要比較多心理準備的應該是邱澤。當然花了很多力氣，大家都很嚴肅看待這場戲，很緊繃，很感謝大家共同完成。」眾星表示票房破億的話，要請影迷喝飲料，那邱澤有另外準備驚喜嘛？他表示：「先開跑吧，現在正在前端衝刺，有好消息的話會一起慶功，再跟製作公司討論，看有沒有更好的方式來回饋影迷。」許瑋甯日前受訪被問到結婚想法，竟脫口：「沒有對象，可以嗎？」事後透過經紀人回應：「因為工作的關係，無法避免會被提問有關感情方面的話題，關於比較私人的部分除了專心工作之外，真的沒有更多的能分享，謝謝大家關心。」今許瑋甯被問起戲中會為愛下廚，那戲外呢？她則回應：「等我們破千萬票房的時候，大家一起做粉蒸肉給大家吃。」《當男人戀愛時》4月1日在台上映。