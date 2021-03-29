有人勸進選黨主席？　連勝文：又不是宋朝還黃袍加身

國民黨智庫副董事長連勝文今（29）日下午在高雄市首任青年局長林鼎超的邀請下到高雄和年輕創業家對談，晚間則受前高雄市議長許崑源的夫人林絲娛之邀，參加晚間的高雄20全春酒暨畢業聚餐，被問到是否有人勸進參選黨主席？連勝文則強調「不搞勸進這套」，又不是宋朝還黃袍加身，國民黨不要再來這套，要主動跟人家面對面溝通。

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連勝文被問到參選黨主席的規劃有哪些？連勝文說，還是按照既定的規劃去做，比如今天一早就來高雄參加幾個地方座談，然後參加青年論壇，晚上則是和黨代表面對面聯繫，一直按照規畫在走，在上午的座談上也有前輩贊成這種可以面對面溝通的方式，雖然辛苦很辛苦，但很值得；而被問到是否有人勸進？連勝文強調：「我們不搞勸進這套，又不是宋朝還黃袍加身，國民黨真的不要再來這套，讓人勸進，沒有這種事，我們要主動去跟人家面對面溝通」。

對於黨主席江啟臣出書，書中自曝2020年曾被徵詢是否願意搭檔「韓江配」，連勝文則笑說「我真的沒有看完，沒辦法評論」，「韓江配」這已經不是新聞、是舊聞，當然「往者已矣，來者可追啦」，將來也許還有機會，江主席也可以在不同領域持續為國民黨有所貢獻，未來還有很多機會。

至於江啟臣在新書中提到「九二共識plus」，連勝文說，因為書還沒看完，沒有辦法判斷所謂的九二共識plus，但之所以是「共識」，一定是兩岸雙方都能接受，那如果對岸不能接受，到最後又要回復到所謂的一個中國各自表述，按照自己這麼多年的理解，其實簡單一句話就是「各說各話」，你主張跟我主張不一樣，那乾脆不要吵，就擱置爭議、求同存異，這就是九二共識的精神，這是個基礎，才有可能兩岸關係持續推進，如果大家要堅持在過去意識形態的爭辯「那一定完蛋」，所以不管任何主張都好，但必須在兩岸之間能夠形成一個新的共識，這樣才有意義。