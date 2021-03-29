蘇伊士大排長榮有解 長賜輪成功脫困
記者張志康/綜合報導
2021-03-29 22:03:44
綜合路透社、埃及電視台、美聯社等外電報導，長榮海運所屬的長賜輪已經脫困，蘇伊士運河的交通可望逐漸恢復。另外，長榮海運也發布聲明，證實長賜輪脫困消息，並感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心。
路透社報導指出，引述消息人士、航運資料和目擊者報導，在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）已經脫困，運河交通將恢復。埃及電視台報導，長賜輪正使用主機，朝運河中的大苦湖（Great Bitter Lake）區域前進。美聯社報導，有數艘拖船拖行。對此，長榮海運也發布聲明表示，該公司接獲｢長賜輪」(EVER GIVEN)船東通報，這艘租船已於今日（3/29）台北時間晚間九點左右（埃及時間下午三點）重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。｢長賜輪」將先移至蘇伊士運河大苦湖(Great Bitter Lake)水域的錨地，進行船舶適航性檢驗。這艘貨櫃輪後續的航程以及貨物運送，將視驗船機構的檢驗結果，進行必要的調整與安排。長榮海運衷心感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心，對於堅守崗位的船員和投入這艘貨輪脫困作業的專業救援團隊與工程人員亦表達誠摯的謝意，經過六天日以繼夜的努力後，終於排除事故，讓這艘貨輪成功脫困。本公司將於船東及其他相關單位完成這起事故的調查報告之後，協調船東處理後續事宜。｢長賜輪」為20,000 TEU級貨櫃輪，現由長榮海運以論時傭船(Time Charter)方式向日本船東承租，目前配置於遠東-歐洲航線。