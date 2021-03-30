中國：早已邀請聯合國人權高專訪新疆　正溝通中

（中央社台北29日電）針對聯合國秘書長古特瑞斯表示，聯合國正與中國磋商，允許所屬人員「不受限制」造訪新疆，中國外交部發言人趙立堅今天說，中方早已邀請聯合國人權高級專員訪問新疆，雙方一直保持溝通。
中國外交部下午舉行例行記者會。根據其官網，趙立堅在回答外媒提問時，作上述表示。趙立堅聲稱，中方想強調的是，新疆地區的大門「始終是敞開的」，並歡迎聯合國人權高專訪問新疆。中方早已向人權高級專員發出「訪華並訪疆」邀請，雙方一直保持溝通。他宣稱，邀請訪問的目的是「促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查」。同時，中方也反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。趙立堅又說，國際上有「個別西方國家」一直利用聯合國人權高專訪問新疆的問題「搞政治操弄，向中方施壓」。中方歡迎「不抱任何偏見」的人士訪問新疆，但堅決反對「搞有罪推定式的所謂調查」。加拿大廣播公司28日播出對古特瑞斯（AntonioGuterres）的專訪。他表示，聯合國正與中國進行「慎重磋商」，期望能允許聯合國人員「不受限制地」造訪新疆，以瞭解當地維吾爾族人的處境。古特瑞斯還說，中國方面「一再對他重申，希望這項任務能夠進行」。（編輯：邱國強）110329