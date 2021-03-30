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印度可望緊急准用俄羅斯衛星-V疫苗抗疫

中央社

2021-03-30 05:45:21

▲根據印度官方公布的統計數據，過去24小時新增2019冠狀病毒疾病連續第2天破6萬例。為對抗疫情，印度政府可望近期通過第3支，也就是來自俄羅斯的衛星-V疫苗緊急使用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據印度官方公布的統計數據，過去24小時新增2019冠狀病毒疾病連續第2天破6萬例。為對抗疫情，印度政府可望近期通過第3支，也就是來自俄羅斯的衛星-V疫苗緊急使用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者康世人新德里29日專電）根據印度官方今天公布的統計數據，過去24小時新增2019冠狀病毒疾病連續第2天破6萬例。為對抗疫情，印度政府可望近期通過第3支，也就是來自俄羅斯的衛星-V疫苗緊急使用。
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印度衛生與家庭福利部今天公布最新統計數據，過去24小時新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例達6萬8020例，這是繼28日公布過去24小時新增6萬8266例肺炎病例之後，連續第2天新增病例破6萬例，且新增病例超過84%來自馬哈拉什特拉省等8個省市。
由於需要治療的2019冠狀病毒疾病病例累計至28日突破50萬大關，包括新德里的私人醫院在內，許多醫療機構再度面臨加護病房病床吃緊的狀況。
目前，印度政府正加速施打先前授權緊急使用的兩支疫苗，以對抗不斷惡化的第二波疫情。印度知名製藥業者「芮迪博士實驗室」（Dr.Reddy's Laboratories）今天對外表示，俄羅斯研製的衛星-V（Sputnik V）可望在未來幾週獲得印度官方監管單位的緊急使用授權。
印度新聞信託社（PTI）引述「芮迪博士實驗室」執行長薩波拉（Deepak Sapra）在今晚的一場網路研討會上說，他希望衛星-V疫苗在未來幾週內獲得批准，並在未來幾週上市。
薩波拉指出，這款疫苗要施打兩劑，第1劑施打後，隔21天再施打第2劑，接著在施打第1劑後第28到42天之間會產生免疫力。
「芮迪博士實驗室」已與提供資金研發衛星-V疫苗的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct InvestmentFund,RDIF）合作，負責衛星-V疫苗在印度的臨床實驗，且將在印度生產衛星-V疫苗，供應印度和其他國家使用。
印度先前已批准英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發，並由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的Covishield疫苗，及印度本土研發且由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產的COVAXIN疫苗。
不過，由於印度本土研製的疫苗尚未通過第2期臨床實驗就獲得印度政府批准緊急使用，且政府禁止民眾選擇疫苗施打，導致許多印度醫護人員和第一線人員拒絕施打疫苗，反而拖慢了印度推動疫苗接種的進度。
但最近因印度第二波武漢肺炎疫情來勢洶洶，且傳出可能與傳染力和死亡率更高的英國變種病毒株有關，讓更多印度民眾計畫接種疫苗，截至今晚7時已施打了超過6050萬劑。
根據官方統計，印度截至今天的累計武漢肺炎病例達到1203萬9644例，死亡人數達16萬1843人，需要治療的病例達到52萬1808例，占整體檢測呈現陽性病例的4.33%。（編輯：韋樞）1100329
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