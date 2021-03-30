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世衛秘書長證實收到疫源報告　不排除所有可能性

中央社

2021-03-30 05:56:34

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，依據前往中國武漢調查COVID-19疫源的國際專家小組完成的報告，所有假設仍都有可能成立，需要加以進一步研究。資料照。（圖／翻攝自WHO官方推特）
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，依據前往中國武漢調查COVID-19疫源的國際專家小組完成的報告，所有假設仍都有可能成立，需要加以進一步研究。資料照。（圖／翻攝自WHO官方推特）
（中央社日內瓦29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，依據前往中國武漢調查COVID-19疫源的國際專家小組完成的報告，所有假設仍都有可能成立，需要加以進一步研究。
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法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在瑞士日內瓦召開的視訊記者會上證實，世衛已在週末收到調查小組的完整報告，國際專家明天將向194個世衛成員國做任務簡報，隨後當天報告會在世衛官方網站上公布。
世衛委派的國際專家小組今年1月和2月訪問武漢，調查引起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒如何傳染給人類。調查小組在其後撰寫的報告中檢視4種可能途徑，並列出機率大小。
根據法新社今天已取得的最終報告副本，專家小組認為，SARS-CoV-2最可能來自蝙蝠，再透過中間宿主動物傳染人類；最不可能的來源則是實驗室外洩。
譚德塞在記者會上說，根據他從報告讀到的內容，「所有假設都可能成立」，也都將需要進一步研究。他表示：「我們將與（世衛）成員國閱讀這份報告，並討論及消化報告內容和接下來步驟。」
譚德塞還說，國際專家將在明天召開記者會說明調查結果。「傾聽他們所言，將會是非常、非常重要。」（譯者：張正芊）1100329
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