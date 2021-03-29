協助了解自己優勢！青少年圖書館推「108課綱免費健檢」
記者陳志仁/綜合報導
2021-03-29 23:48:56
每年3月到5月是高中生忙著申請大學的季節，等待第一階段放榜的同時，也苦惱申請大學的備審資料該放什麼？新北市立圖書館青少年分館4月起至11月止，推出免費的108課綱學習歷程與升學全攻略健檢活動，協助學子了解自己的優勢，選對學校，即日起開放報名。
「學測就考上大學」幾乎可以說是全部高三生的夢想！新北市立圖書館表示，108新課綱升學趨勢，學習歷程扮演著重要角色，真正決定學測是否就能考上大學的關鍵，除學測成的績，更重要的其實是「備審資料的好壞」及「筆試與面試的表現」；很多學子不知道怎麼找出自己的興趣或理想科系？對學習歷程該如何準備也摸不著頭緒。青少年圖書館從4月份開始，特針對108課綱推出免費學習歷程與升學全攻略的健檢活動，邀各領域的專業講師，針對108課綱「核心素養」，告訴大家如何完善自己的學習歷程，及筆試或面試的有效準備方法；另108課綱中的興趣探索也很重要，因此將協助學子生涯探索，協助學子在學測申請的環節中脫穎而出，錄取自己的理想學校與科系！新北市立圖書館指出，8場講座的內容，包括閱讀素養、小論文寫作、科技新知、履歷撰寫、面試技巧等，教你如何寫出令人稱羨的自傳、簡歷，甚麼樣的學習歷程檔案，才能成功抓住教授的目光，即日起開放報名；相關活動的資訊及報名日期，請至新北市立圖書館的網站查詢，或22128905洽詢。