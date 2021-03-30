帛琉旅遊泡泡拍板定案！2021帛琉陸上、潛水必去景點全攻略

【跳島水上景點】你可能需要>> 帛琉洛克群島潛水一日遊
帛琉大斷層初訪帛琉必備行程絕對少不了帛琉知名景點世界7大奇景大斷層，這裡有很多環礁，從環礁群向外延伸2至3公尺後，海底急劇下降300公尺，最深可達2000公尺，成為海中的大峭壁就像斷層一樣，許多人會在這邊潛水一賭海底奇觀，不過也因為水流較強需注意安全。圖/IG@alii_skylar圖/IG@justing_only_ocean
德國水道德國水道位於長沙灘和大斷層之間，不是天然的水道，是當時德軍為了運送磷礦，用炸藥破壞環礁開通的，因為德國水道的海域清澈見底、魚群種類繁多，時常有魟魚出沒，如今也成為熱門的潛水地點。圖/IG@mijikumasensei
帛琉牛奶湖 Milky Way牛奶湖其實是帛琉海灣當中的潟湖，湖底有許多白色火山泥，在陽光照射下讓海面呈現顏色呈現讓人少女心大爆發的Tiffany藍，怎麼能不拍一張！來到這裡的觀光客一定會在身上塗滿天然保養品乳白色火山泥，再跳進牛奶湖，是很特別的體驗。圖/IG@verita_1005圖/IG@chuanchuan326
帛琉水母湖最具特色獨一無二的無毒水母湖就在帛琉，長400公尺、深30公尺，之前復育了兩年才又重新開放，湖泊底部與外海相通，需行光合作用的水母每天清晨會由湖底漂浮上來，是能夠與粉橘色透明如果凍般的無毒水母一同游泳的大好機會，呼籲大家不要化妝、擦防曬油，以免破壞生態。圖/IG@alii_skylar
帛琉鯊魚城石頭秘境後面的隱藏著鯊魚，鯊魚城是Ngermeaus無人島邊的一處海底沙丘，有別於一般人對鯊魚兇猛的印象，這裡的鯊魚性情溫和並不會主動攻擊人，因此是安全的，在這裡甚至有機會和數十隻鯊魚共游，興奮又刺激。圖/IG@keke_yi圖/IG@justing_only_ocean
長沙島(無人島、長灘島)說到長灘島就會想到菲律賓，但其實帛琉也有一個Kemurbeab無人島又被稱為長沙島、長沙灘、長灘島，一條綿延一公里的海上沙灘，只有在退潮時，潔白無瑕的沙灘才會浮現出來，海邊有許多漂流木格外有意境，每個角落拍起來都有意想不到的效果。圖/IG@1544_cassie
【北島陸上景點】你可能需要>> 北島一日遊陸上景點
帛琉安德茂大瀑布(北島天使瀑布)天使瀑布是帛琉除了水上活動外少數陸上景點，天使瀑布位於帛琉的第一高山上，是帛琉最大的瀑布，步行來回約需兩小時，途中會經過早期日軍所遺留下來的運輸鐵軌、河谷及吊橋等，在翁翁鬱鬱的森林中探險，是很特別的體驗。圖/IG@sandyyang39圖/IG@sandyyang39
帛琉總統府小白宮由台灣幫忙貸款興建的帛琉總統府，白色巴洛克式建築因為外型神似美國白宮因此又被稱為小白宮，但帛琉的總統府不像多數國家戒備森嚴，是開放遊客參觀拍照的，意外成為了另類觀光景點。圖/IG@wiiiin_1118圖/IG@wiiiin_1118
帛琉男人會館三角狀長形建築，頂部覆蓋椰子葉，男人會館是早期帛琉男人專屬聚集的地方，男人專屬的地方，裡面充滿著帛琉的傳統文化，因為是母系社會，只要遇到困難、想躲老婆或出征前的戰術討論，男人就會到男人會館裡談天、相互傾訴，女生是禁止進入的。圖/IG@dolag46
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