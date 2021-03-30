痛斥軍方血腥屠殺！美國貿易代表：暫停與緬甸所有貿易

綜合外媒報導，「緬甸援助政治犯協會」(Assistance Association for Political Prisoners)統計指出，自政變以來，至少已有459名示威者死亡，緬甸安全部隊當地時間27日對示威者再實施一波血腥鎮壓，造成114人喪命，為2月1日政變後最血腥的一日。受害者包括無辜孩童，甚至還有男子遭軍警開槍打傷後，扔至火堆裡活活燒死。美國總統拜登(Joe Biden)29日表示，緬甸軍方的行為「非常駭人聽聞」，很多人被無端殺害。做為對緬甸軍政府的回應，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)宣布，依據2013年美緬貿易暨投資架構協定(TIFA)，緬甸同意與美國合作，支持國內經濟改革、包容性發展以及與全球貿易系統整合，但在軍方血腥鎮壓下，美方決定暫停與緬甸的所有貿易往來，命令立即生效，並將持續至民選政府回歸為止。戴琪表示，美國強烈譴責緬甸安全部隊殺害和平示威者、學生、工人、勞工領袖、醫療人員與孩童的暴行，形容這些舉動震驚國際社會良知，也是對緬甸民主過渡與和平繁榮的直接攻擊。至於湧入數千名克倫族難民的泰國，總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)29日表示，當局正為潛在的難民潮做準備，並預計已經有一定數量的難民進入泰國，但未透露實際數字，聲稱：「我不想有難民湧入我們的領土，但我們會遵守人權。」