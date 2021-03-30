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蔡英文籲正視新疆人權　國台辦反譏：管好缺水、缺疫苗

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-30 07:06:09

▲中國國台辦發言人朱鳳蓮29日反駁台灣執政黨對新疆人權的呼籲。資料照。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮29日反駁台灣執政黨對新疆人權的呼籲。資料照。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
新疆棉花風暴引起不小波瀾，各界紛紛跳出來要北京重視新疆少數族群權利，連台灣總統蔡英文也喊話，盼北京當局正視人權；對此中國國台辦則反嗆，民進黨與其跟風炒作，不如多關注台灣缺水、缺疫苗的問題。
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綜合陸媒報導，國台辦發言人朱鳳蓮29日對傳媒表示，針對H&M無端拒用新疆棉花遭中國消費者抵制，民進黨及其當局說三道四，指控北京長期打壓新疆維吾爾族民眾，是基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，「跟風」對中國抹黑誣蔑，極端惡毒。
朱鳳蓮聲稱，新疆地區各族勞動者平等、自願、自由選擇職業，其勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等權利均依法得到保護，其宗教信仰、民族文化、語言文字等方面權益也同樣依法得到尊重和保障；但外部反華勢力卻炮製所謂「強迫勞動、「種族滅絕」的謠言，抹黑中國形象，破壞新疆安全穩定，企圖遏阻中國發展。
對於新疆棉花引起的廣泛討論，朱鳳蓮痛批有心人士「拿棉花說事」，醉翁之意不在酒，而民進黨當局則極力配合反華勢力，進行別有用心的拙劣表演，奉勸民進黨當局，與其煞費苦心、跟風炒作，甚至妄加威脅表達正義之聲的台灣人士，不如多關注民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、鉗制輿論、打擊異己的倒行逆施。
朱鳳蓮強調，靠編造謊言解決不了問題，也轉移不了視線，相信尊重事實、有正義感的廣大台灣同胞，會認清外部反華勢力的陰謀，會看到新疆在共建「一帶一路」中的區位優勢，以及帶給台灣同胞的發展機遇，也歡迎更多台灣同胞台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆。
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