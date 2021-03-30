NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

擔心血栓風險　加國專家建議：55歲以下暫停接種AZ疫苗

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-30 08:15:06

▲加拿大專家建議，應暫停對55歲以下民眾的AZ疫苗施打作業。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大專家建議，應暫停對55歲以下民眾的AZ疫苗施打作業。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
由英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，由於發生多起接種後血栓的案例，一度被歐洲多國暫停施打，直到歐洲藥品管理局(European Medicines Agency, 簡稱EMA)的調查檢果出爐，聲稱AZ疫苗「安全有效」才再度復打。不過現在卻傳出，原本堅持繼續施打AZ疫苗的加拿大，也有專家建議應暫停對55歲以下民眾的AZ疫苗施打作業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據加國媒體《環球新聞》(Global News)報導，加拿大國家免疫諮詢委員會(NACI) 29日宣布，基於安全考量，建議當局暫停為55歲以下人士接種AZ疫苗；加國曼尼托巴省疫苗小組專家雷默(Joss Reimer)也表示，雖然有研究指出AZ疫苗不會讓血栓風險增加，但從歐洲的例子來看，一些罕見、嚴重的副作用似乎好發在55歲以下的女性身上，希望等到更多資訊出爐，再評估是否繼續施打。
目前加拿大的曼尼托巴省、魁北克省、艾柏塔省、英屬哥倫比亞省等，都已宣布暫停為55歲以下者施打AZ疫苗。
加拿大衞生部則以聲明指出，目前雖然沒收到血栓個案報告，但有鑑於歐洲出現多起血栓個案，將增加阿斯利康疫苗的批准使用條件，包括要求生產者，就不同年齡和性別接種疫苗後的風險進行詳盡評估。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.58%68.42%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.37%5.63%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.69%53.31%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
73.75%26.25%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀