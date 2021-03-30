擔心血栓風險 加國專家建議：55歲以下暫停接種AZ疫苗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-30 08:15:06
由英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，由於發生多起接種後血栓的案例，一度被歐洲多國暫停施打，直到歐洲藥品管理局(European Medicines Agency, 簡稱EMA)的調查檢果出爐，聲稱AZ疫苗「安全有效」才再度復打。不過現在卻傳出，原本堅持繼續施打AZ疫苗的加拿大，也有專家建議應暫停對55歲以下民眾的AZ疫苗施打作業。
根據加國媒體《環球新聞》(Global News)報導，加拿大國家免疫諮詢委員會(NACI) 29日宣布，基於安全考量，建議當局暫停為55歲以下人士接種AZ疫苗；加國曼尼托巴省疫苗小組專家雷默(Joss Reimer)也表示，雖然有研究指出AZ疫苗不會讓血栓風險增加，但從歐洲的例子來看，一些罕見、嚴重的副作用似乎好發在55歲以下的女性身上，希望等到更多資訊出爐，再評估是否繼續施打。目前加拿大的曼尼托巴省、魁北克省、艾柏塔省、英屬哥倫比亞省等，都已宣布暫停為55歲以下者施打AZ疫苗。加拿大衞生部則以聲明指出，目前雖然沒收到血栓個案報告，但有鑑於歐洲出現多起血栓個案，將增加阿斯利康疫苗的批准使用條件，包括要求生產者，就不同年齡和性別接種疫苗後的風險進行詳盡評估。
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