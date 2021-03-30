痛批國民黨青年政策　連勝文：做不到都是廢話

我是廣告 請繼續往下閱讀

連勝文表示，

過去這十年，不管是黨內青年人才培育、選訓用等議題，或是一般社會青年相關的事務，我已經不知道講了多少遍，寫了多少文章，參加多少座談會，特別是有關黨內青年的議題，很多事情講了十年都沒有改變，這也是會讓我起心動念，爭取為黨貢獻的一個重要原因。

以國民黨內部青年人才培育為例，

連勝文強調，

「我已經懶的再聽空話了！坐而言真的不如起而行！」國民黨真的不缺乏文青式的言語、用華麗的辭藻堆砌出來一本一本青年政策說帖，但是如果做不到，那都是廢話！

連勝文指出，

過去幾年，我小小的辦公室，出了兩個直轄市議員、一個直轄市局長，再加上我們直接協助當選的議員及立委，不包括40歲以上者，至少也有10位，未來還會有更多，我一個人的力量有限，但是我努力去做，竟然還能在黨內青年人才培育方面有一點點成績，相信整個組織如果要落實青年培育工作，事在人為，沒有理由做不到！

連勝文質疑，

14個執政縣市首長及13位不分區立委，請問合起來，到底用了多少國民黨內的青年人才？有沒有至少接近50位？國民黨培育適當的人才，提供縣市首長及不分區立委選用，這是國民黨的基本工作，但若是縣市首長及不分區立委完全不理不睬怎麼辦？

連勝文

認為，真的要「做」的話，就是在提名時，要求縣市首長及不分區立委切結，若當選要保留名額給黨內青年人才，而黨也要定期追蹤公佈，縣市首長及不分區立委是否有實現諾言！

連勝文分析，黨內現在有許多保障青年參選條款，立意良好，但卻忽略某些重要的細節，即便有保障名額，但一方面僧多粥少，二方面以現行黨內採行的市話民調再加權的初選民調方式，排除使用手機民調，這種方式，絕對是有利於現任或是高知名度的候選人，一般年輕人不管多優秀，都很難脫穎而出，因此，我認為真的要幫助年輕新人參選，至少民調方式應改為市話加手機，一方面能更加真實反映社會現況，二方面也才能稍微平衡一下年輕新人所面對的不利態勢！

連勝文建議，國民黨要發掘有潛力的新人，可以先從推行實習開始，不管是黨部、智庫、立院或縣市議會黨團都應該開放一定名額，提供對政治有興趣的年輕人實習。實習完後，表現良好且有意願走政治這條路者，即變為國民黨儲備的人才，而沒有從政意願者，則變為國民黨之友，在不同領域當中，繼續擴大國民黨的影響力。