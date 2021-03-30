傳中國人大修香港選制擬採「432方案」 今天或將通過
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-30 08:46:43
中國十三屆全國人大常委會第二十七次會議，昨(29日)下午，在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，提請審議修改《基本法》附件一和附件二，若開會時認為討論成熟並表決，會議預計30日早上便會結束，並就修訂內容做出說明。
綜合香港媒體報導，29日的會議由全國人大委員長栗戰書主持，中國國務院副總理劉鶴、中國國家監察委員會主任楊曉渡、最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍，以及全國人大各專門委員會部分成員，部分全國人大代表等列席會議。為了貫徹落實全國人大通過的《完善香港特別行政區選舉制度的決定》精神和要求，委員長會議向全國人大常委會提出了關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）》的議案、關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序（修訂草案）》的議案，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀也就2個修訂草案做出說明。香港《星島日報》29日曾報導，此次修改選制，香港立法會議席分布，很有可能會採用「432」方案，即選舉委員會將產生40個議席、功能界別占30席，而地區直選則只占20席，等於直選席次將大幅降低，且部分功能界別的選舉方法也會有所改變，確保符合「愛國者治港」。報導並指出，中國港澳辦副主任張曉明等北京官員，先前就完善香港選舉制度一事聽取意見時，多數都贊成立法會議席分布採「432」方案，料將提交給全國人大常委會表決。