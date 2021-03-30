江啟臣喊「92共識Plus」　林為洲：92共識可丟進歷史了

國民黨主席江啟臣29日發表新書「破浪啟程」。針對國民黨未來兩岸政策方向，江啟臣提出「九二共識Plus」，並強調目前兩岸路線要「站在九二共識改造九二共識」。不過，同黨立委林為洲直言，九二共識若被連結成「兩制台灣方案」，再被綠營解釋為「一國兩制，台灣方案」，而對岸又默不作聲的話，那就「可以丟進歷史了」。

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江啟臣在書中揭露去年當選主席時未收到北京賀電，但他認為不用急於一時，因為「國民黨的目標很清楚，就是要先爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意的授權下，重啟兩岸對話」；黨內雖擔憂國共信任破局，但也一方面慶幸，國民黨可以更容易撕下「親共」的標籤。

江啟臣在書中提到，國民黨的兩岸政策不是只有九二共識，要在九二共識之外尋求其他的可能性。要站在九二共識上，改造九二共識，也就是「九二共識Plus」。然而，林為洲則在臉書Po文高喊「講清楚！」並指出，九二共識如果被連結成「兩制台灣方案」，再被民進黨解釋為「一國兩制，台灣方案」，而對岸也默不作聲，與綠營狀似唱和，那麼已被串奪原來意含的九二共識「可以丟進歷史了」。

林為洲強調：「談一中原則，我們說的是在台灣的中華民國，不是在大陸的中華人民共和國。要談統一，先以和平為前提，慢慢磨合，否則，台灣只能靠向美國，尋求同盟，毫無選擇。」對此。有網友留言說：「國民黨心裡清楚根本沒有『九二共識』為了討好中共不得已才這樣說，一點氣魄也沒有，難怪被共匪謔稱為『爛泥扶不上牆』」