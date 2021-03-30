中國將面臨「衛生紙之亂」？多家紙業宣布近期漲價
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-30 09:57:10
長榮海運貨輪長賜號（Ever Given）3月23日在蘇伊士運河意外擱淺，昨（29）日埃及當局宣布危機解除，但仍有許多承載原油、紙漿等原物料的貨船在等待通行。先前有專家警告，受到運輸受阻影響，全球恐將面臨「衛生紙之亂」。中國官媒近日報導，國內的多家衛生紙公司都宣布即將漲價。
中國媒體報導，中國木漿進口依存度達60%以上，蘇伊士運河受阻可能造成衛生紙、紙巾等家庭用紙短缺。中國生產餐巾紙、面紙、紙尿褲的金紅葉紙業，3月初已宣布漲價；維達紙業、中順潔柔則是宣布4月1日起漲價。先前中國多家紙業日前宣布，受到原物料價格上漲影響，將會對產品進行價格調整，維達紙業（北京）表示，由於原物料上漲，導致成本急劇增加，4月1日起將針對維達品牌部分產品進行第一輪價格調整。除了原物料上漲，美國《福斯新聞》（Fox News）報導指，世界最大的衛生紙漿生產商巴西Suzano SA公司表示，蘇伊士運河受阻產生的貨櫃危疾，可能會影響供應鏈，從而導致衛生紙出現短缺。報導續指，Suzano SA提供各例生產紙巾、衛生紙的原物料，佔全球供應量的三分之一，主要透過散裝貨輪運輸木漿。但近期市場對貨輪的需求上升，加上新冠疫情（COVID-19）期間許多消費者也大量購買衛生紙，甚至多次傳出恐慌性購買潮，Suzano SA預測，3月份的備貨量短缺將影響至下個月。
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