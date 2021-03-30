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核電當綠能？蘇貞昌酸：先去問侯友宜對核廢料的意見

記者劉育辰／台北報導

2021-03-30 10:02:31｜2021-03-30 10:16:56

蘇貞昌
▲被媒體問到歐洲有些國家「把核能當綠能」時，行政院院長蘇貞昌反酸，應該先去問新北市市長侯友宜對核廢料的意見。（圖／記者劉育辰攝 2021.03.30）
民進黨政府在藻礁議題上持續與環團、社會溝通，但仍有不少國民黨政治人物、擁核人士提倡以重啟核四取代三接、把核能當綠能，更有媒體民調顯示有45.6％民眾認為核電利大於弊。對此，行政院院長蘇貞昌則是反酸：「可以先去問問看侯友宜市長，他對於核廢料的意見如何？」並強調若沒能力處理核廢料、預防核電帶來的各種災害，就沒有資格談什麼核能，更不會支持重啟核四。
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根據《美麗島電子報》民調顯示，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3%民眾同意啟封核四廠，媒體今日訪問蘇貞昌時提到「歐盟把核電當綠能」時，蘇貞昌反酸：「可以先去問問看侯友宜市長他對於核廢料的意見如何？」相信包括國民黨籍的縣市長都嚴詞反對、態度堅決的反對核四廠設在他們執政的縣市，這樣的結果「一目了然」。
蘇貞昌說，可以清楚看到台灣人民在看到福島核災後更認為，沒有辦法處理核廢料、沒有辦法預防核電的各種災害，就沒有資格談什麼核能，更是不會去支持重啟核四。
此外，為了藻礁保育與三接議題，農委會主委陳吉仲將與環團面對面溝通，行政院是否有所準備？蘇貞昌則表示，政府對於環境保育及穩定供電都用盡心力，各界有寶貴的意見，政府都謙卑傾聽，希望大家可以理性討論、友善溝通，尋求更完美的雙贏方案。
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