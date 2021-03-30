面試被錄取等上班！公司聽「1要求」秒改口 網：是好事
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:10:00
每個人求職面試時，總希望自己能夠拿到offer，期待人資跟自己敲定報到時間，並且收到錄取通知。但有位網友透露，自己去面試後收到offer，主管也來電告知錄取、並約定了報到日期，但卻因為原PO提出「1要求」，公司隨後就改口決定不錄用，讓原PO好無奈。
該位網友在PTT發文表示，「知道沒拿到offer前都是假的」，但是拿到後再被收回真的很嘔，接著跟大家分享「慘痛的心路歷程」。原PO透露自己日前去應徵童書出版社的行銷企劃，面試當下主管提到行銷要扛業績，業績達標就能加薪，到不了就是資遣，原PO想接受挑戰所以答應了。隔兩天後，面試主管打電來通知錄取，公司願意合作，並告知報告日期。但是公司寄來的offer信之中，卻沒有明載面試時談好的業績薪水條件，於是原PO打電話回去詢問。當時對方還說會補寫在合約上，但隔天就反悔了，跟原PO說「傳產沒有把這些在寫在合約裡的，業績到當然會給你，沒達到也不可能真的把你資遣」，然後就說原PO這樣不適合傳產，於是決定不錄用了。原PO最後無奈感慨，「勞工真的是最柔軟的一塊，遊戲規則都照公司的在走」。但網友紛紛留言安慰，認為這樣的公司不去也好，「感覺這公司也不怎麼樣，真的去了又是新坑，老天是在幫你」、「進去鳥事絕對一堆，提早看清是好事」、「好險你沒進去，拍拍」、「連白紙黑字都不敢寫還這麼理直氣壯喔」、「有些就是想找奴隸，你進一步要求，就會被認為不夠奴」、「往好處想，幸好沒浪費太多時間」、「不進去也是好的，畢竟是火坑，真的不可惜」。（編輯：倪浩軒）